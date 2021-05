Stand: 21.05.2021 06:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dänischenhagen: Haftbefehl für Tatverdächtigen

Nachdem in Kiel und Dänischenhagen drei Menschen getötet wurden, befindet sich der Tatverdächtige in Kiel in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft wurde am Donnerstagabend Haftbefehl erlassen. Im Fall der beiden Getöteten in Dänischenhagen lautet der Vorwurf der Anklage Mord - wegen des in Kiel getöteten Mannes Totschlags. Das teilte Oberstaatsanwalt Michael Bimler mit. Über einen Anwalt habe der Verdächtige erklären lassen, dass er die Taten nicht bestreite. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.05.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz liegt jetzt bei 30,3

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt nach Daten des Kieler Gesundheitsministeriums weiter unter der Schwelle von 35 - und zwar nun bei 30,3 (Vortag: 31,4). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, erhöhte sich um 115 auf 62.233. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.05.2021 06:00

Jugendherbergen öffnen - und haben zu wenig Gäste

Jugendherbergen dürfen in Schleswig-Holstein zwar wieder öffnen, leiden aber darunter, dass keine Schulklassen kommen. Alle knapp 40 Häuser im Land hätten deswegen viel zu wenig Gäste Ende Mai und Anfang Juni, sagte der Verbandsgeschäftsführer des deutschen Jugendherbergswerks, Stefan Wehrheim. Lediglich jetzt zu Pfingsten sei die Buchungslage gut. Der Landesverband hat sich an das Bildungsministerium gewandt und hofft auf eine Lockerung der Corona-Regeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.05.2021 06:00

Erneut Probleme bei Vergabe der Impftermine

Die Impfterminvergabe über die Seite www.impfen-sh.de hat gestern Nachmittag erneut nicht reibungslos funktioniert. Mehrere 100.000 Geräte waren gegen 17 Uhr auf dem Portal registriert, um einen der 75.000 Termine zu ergattern. Viele Nutzer berichteten von langen Wartezeiten und technischen Problemen. Eine offizielle Stellungnahme vom Land gibt es dazu bisher nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.05.2021 06:00

71-Jährige bei Feuer in Scharbeutz lebensgefährlich verletzt

Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) lebensgefährlich verletzt worden. Das Feuer brach laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache am Abend aus. Die verletzte 71-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.05.2021 05:30

Prozess um Kaltenkirchener Hotel-Großbrand beginnt in Kiel

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 26-Jährigen versuchten Mord und schwere Brandstiftung vor. Laut Anklage setzte der junge Mann im November 2020 nach einem Streit einen Holzunterstand in Brand. Daraufhin fing das ganze Haus Feuer und wurde nahezu völlig zerstört. Das Gericht will vier Tage verhandeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.05.2021 06:00

Corona-Impfung für Schüler bis Ende der Sommerferien

Bis Ende der Sommerferien sollen alle Schüler ab 12 Jahren freiwillig eine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Das hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) am Donnerstag im Sozialausschuss erklärt. Voraussetzung dafür sei, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Impfstoff von Biontech/Pfizer für diese Altersklasse freigebe. Laut Garg erwartet das Bundesgesundheitsministerium, dass dies bis spätestens Anfang Juni geschehe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.05.2021 17:00

Wetter: Sonne, Wolken und Regen

Bis zum Mittag gibt es immer mal wieder Regen. Ab und zu lässt sich auch die Sonne blicken. Auch am Nachmittag bleibt dieser Mix bestehen. Der Wind weht teilweise böig. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Rendsburg und Scharbeutz (Kreis Ostholstein) und auf zwölf Grad in Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland).

