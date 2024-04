A215: Gegenstand von Autobahnbrücke geworfen - Autodach zerstört Stand: 25.04.2024 12:31 Uhr Unbekannte haben gestern Abend einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke der A215 bei Rumohr geworfen und ein fahrendes Auto getroffen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach eigenen Angaben wegen versuchter Tötung.

Bei Rumohr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben Unbekannte am Abend einen Gegenstand von der Brücke Kirchenweg geworfen. Ein Auto wurde auf der A215 getroffen. Was genau die Täter von der Autobahnbrücke geworfen haben, weiß die Polizei noch nicht. Fest steht, dass der Gegenstand so schwer war, dass das Glasdach des getroffenen BMW vollständig zerstört wurde. Der Fahrer blieb unverletzt.

Der 34 Jahre alte Fahrer des Wagens war gestern Abend gegen kurz vor 20 Uhr auf dem Weg in Richtung Bordesholm unterwegs. Laut Polizei sah er auf der Brücke schon von weitem drei dunkel gekleidete Männer, die sich auf dem Geländer abstützten. Nach dem Vorfall meldete sich der Mann bei der Polizei. Beamte suchten sofort im Bereich der Brücke nach den Unbekannten. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen jetzt nach Zeugen.

