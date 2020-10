Stand: 16.10.2020 07:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Eilantrag gegen Beherbergungsverbot in SH abgelehnt

Das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Brennpunkten hat in Schleswig-Holstein Bestand. Das Oberverwaltungsgericht Schleswig wies den Eilantrag einer Familie aus Recklinghausen (Nordrhein-Westfalen) ab, die von heute an auf Sylt Urlaub machen wollte. Zur Begründung hieß es, das Interesse der Bevölkerung am Schutz vor dem Corona-Virus sei höher zu gewichten als das Interesse der Familie an einer touristischen Reise. In Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten Verwaltungsrichter die Beherbergungsverbote gekippt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2020 06:00

55 weitere Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um weitere 55 Fälle erhöht. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich bislang 5.510 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mitteilte. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4.800 von ihnen als genesen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb bei 163. In Krankenhäusern werden den Angaben zufolge wie schon am Vortag 21 Covid-19-Patienten behandelt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2020 06:00

Niederlage für Flensburger Handballer

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die erste Niederlage in der Vorrunde der Champions League kassiert. Drei Tage vor dem 103. Schleswig-Holstein-Derby in der Bundesliga beim THW Kiel unterlag die Mannschaft von Trainer Maik Machulla bei Vardar Skopje in Nordmazedonien mit 26:31 (15:17). Göran Sögard Johannessen erzielte sechs Treffer für die SG, Stojanche Stoilov war achtmal erfolgreich für Vardar. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2020 06:00

Wetter: Wolken und Sonne, insgesamt ziemlich kühl

Heute ist es erst neblig, später wechselnd bewölkt. Es gibt im Verlauf des Tages aber auch sonnige Phasen und es bleibt meist trocken. Es ist weiterhin kühl mit Höchstwerten von 11 Grad in Grömitz bis 13 Grad in Friedrichstadt. | NDR Schleswig-Holstein 16.10.2020 06:00

