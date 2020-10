Stand: 15.10.2020 06:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Bewerber an Hochschulen in SH

Die Hochschulen in Schleswig Holstein verzeichnen einen deutlichen Anstieg der Studienbewerber. Als Hauptgrund gilt die Corona Pandemie und dadurch mangelnde Alternativen - zum Beispiel ein Auslandsaufenthalt wie Work and Travel. An der Uni Flensburg haben sich in diesem Jahr knapp 8 Prozent mehr Menschen um einen Studienplatz beworben. An der Fachhochschule Kiel sogar knapp zehn Prozent. Stabil sind die Bewerberzahlen an der Uni Lübeck und der FH Westküste. Für die Uni Kiel liegen noch keine Zahlen vor. Hier haben laut einer Sprecherin der Hochschule aber deutlich mehr Bewerber ihren zugesagten Studienplatz auch tatsächlich angenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2020 07:00

Warnstreik im Nahverkehr in Hamburg und Südholstein

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) zu einem erneuten Warnstreik aufgerufen. Seit Betriebsbeginn um 3 Uhr bleiben die U-Bahnen und Busse in Südholstein und Hamburg in ihren Depots. Bis 15 Uhr sind die Streiks angesetzt. Die VHH sind mit ihren Bussen in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Herzogtum-Lauenburg unterwegs. Bei der Hochbahn, die für U-Bahnen und Busse in Hamburg zuständig ist, dauern die Arbeitsniederlegungen länger: Bis Betriebsende kommende Nacht um drei. Die Gewerkschaft ver.di will erreichen, dass die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Zulagen für besondere Schichten bekommen. Außerdem soll die tägliche Höchstarbeitszeit begrenzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2020 06:00

Sylt: Corona-Tests der Bistrobesucher sind negativ

Der befürchtete Corona-Ausbruch auf der Insel Sylt (Kreis Nordfriesland) ist ausgeblieben. Nachdem ein corona-infizierter Mann Anfang des Monats auf einer Party in einem Bistro in Westerland war, wo offenbar die Corona-Abstands- und Hygieneregeln nicht richtig eingehalten worden waren, liegen jetzt die Testergebnisse der anderen Besucher vor. Alle 99 Tests fielen negativ aus. Das gab der Kreis am Mittwochnachmittag bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2020 06:00

ADAC-Stichprobe: Kiel schneidet bei breiten Radwegen am besten ab

Kiel hat bei einer ADAC-Stichprobe zu breiten Radwegen in deutschen Landeshauptstädten am besten abgeschnitten. Einzig Kiel erreichte bei dem Test ein gutes Gesamturteil: Dort fiel keine einzige der elf getesteten Routen durch. Knapp die Hälfte war "sehr gut" oder "gut", wie aus den am Donnerstag veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht. Dagegen erhielten Bremen, Dresden, Erfurt, München, Saarbrücken, Stuttgart und Wiesbaden ein "ausreichend". Hannover und Mainz bekamen ein "mangelhaft" als Note. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) kritisierte, rund jeder dritte getestete Radweg (36 Prozent) in den zehn Test-Städten erfülle nicht einmal die jeweilige Mindestbreite. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.10.2020 06:00

Wetter

Heute weiterhin viele Wolken, im Verlauf einige Auflockerungen mit Sonne oder auch freundliche Phasen und meist trocken. Höchstwerte 10 Grad auf Föhr und bis 12 Grad in Heide. Zeitweise mäßiger, an der Ostsee teils frischer Nord- bis Nordostwind, später nachlassend. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 8 Grad in Dagebüll, 9 Grad in Schuby und 10 Grad in Trittau.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.10.2019 | 08:00 Uhr