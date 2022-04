Stand: 27.04.2022 09:49 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Pinneberg: Feuerwehrleute bei Rettungsaktion geschlagen und verletzt

Bei einem Feuerwehreinsatz in der Straße Damm ist es am Dienstagnachmittag zu einem Zwischenfall gekommen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Pinneberg wollten Einsatzkräfte aus einer verqualmten Wohnung im Dachgeschoss einen Mann retten, der sich allerdings nicht helfen lassen wollte. Als Feuerwehrleute ihn zwangen, wehrte er sich mit Schlägen und verletzte dabei zwei Kameraden leicht. Es habe schließlich zehn Einsatzkräfte gebraucht, um ihn zu überwältigen und ins Freie zu bringen. Der Mann, der unverletzt blieb, hat laut Feuerwehr mutmaßlich eine psychische Vorerkrankung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Drehleiter aus Elmshorn an Ukraine gespendet

Die Elmshorner Feuerwehr hat heute früh eine Drehleiter und weitere Spenden auf den Weg in die Ukraine nach Lwiw geschickt. Organisator Jürgen Reinstrom sagte, die Drehleiter sei vollgepackt mit feuerwehrtechnischen Geräten. "Wir haben eine Rettungstrage mit, eine Schleifkopftrage, Standrohre, ganz viel Einsatzkleidung, Helme. Und privat nehmen wir noch Spielzeug für die Kinder mit." All das soll laut Reinstrom in ein Lager mit 1.300 Frauen und Kindern gebracht werden. Organisiert wurde die Spendenaktion über private Kontakte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Stutthof-Prozess nach langer Pause fortgesetzt

Im Prozess gegen die ehemalige Sekretärin des KZ- Stutthof, die jetzt in einem Quickborner Pflegeheim wohnt, hat am Dienstag erneut ein Historiker als Gutachter ausgesagt. Er führte aus, dass Beschäftigte des Lagers von allen Vorgängen gewussten hätten, auch von den Tötungen. Die 96-jährige Angeklagte steht wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vor dem Landgericht Itzehoe. Weil sie erkrankt war, hatte es zuletzt eine wochenlange Unterbrechung des Verfahrens gegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Feuer in Pinneberg

In Pinneberg ist am Dienstagnachmittag in einem Wohnhaus ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle mussten wegen des Brandes im Dachgeschoss etwa 20 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Die Ursache für das Feuer liegt noch im Dunkeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 17:30

Corona-Update für die Region

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Stormarn meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.240,5, der Kreis Segeberg einen Wert von 1.092,4 und im Kreis Pinneberg liegt der Wert laut Landesmeldestelle bei 904,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.247,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.04.2022 | 08:30 Uhr