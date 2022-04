Stand: 27.04.2022 10:39 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Enttäuschung für die Handballer vom VfL Lübeck-Schwartau

Der Zweitligist konnte am Abend keine Punkte aus dem Erzgebirge mit nach Hause nehmen. Das Nachholspiel beim Tabellenletzten EHV Aue ging überraschend mit 23:26 verloren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Lübeck

In der Niendorfer Straße in Lübeck-Moisling sind ein Motorroller und ein Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 63-jährige Fahrer des Rollers gestern Vormittag offenbar nicht gesehen, dass der vor ihm fahrende Wagen parkenden Autos auswich. Es kam zum Zusammenstoß, der Motorroller stürzte und rutschte auf den Gehweg. Dort brachte er eine Frau mit Kinderwagen zu Fall. Sie und das zweijährige Kind kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der Fahrer des Motorrollers erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Lübecker City

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in der Lübecker Innenstadt mehrere Müllsäcke und Mülleimer in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr musste dreimal ausrücken. Gebrannt hat es in der Breiten Straße, der Dr. Julius-Leber-Straße und der Königstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Prozess um Mord in einer Flüchtlingsunterkunft vor Abschluss

Am Landgericht Lübeck will die Verteidigung des Angeklagten heute ihr Plädoyer halten. Der 39-jährige Mann aus Afghanistan hatte im Prozess bereits gestanden, seine Ehefrau in ihrer Wohnung in der Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft erstochen. Der Angeklagte sagt, er sei damals betrunken gewesen und habe sich von seiner Frau provoziert gefühlt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann seiner Frau kein freies Leben zugestehen wollte. Die rund 30 Messerstiche hätten einen unbedingten Vernichtungswillen gezeigt, so die Staatsanwältin. Sie fordert eine lebenslange Haftstrafe. Das Urteil ist für Freitag geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

TT-Line mit erster LNG-Fähre gestartet

Die Lübecker Reederei TT-Line hat am Dienstagabend ihre erste und nach eigenen Angaben weltgrößte LNG-Fähre in Betrieb genommen. Nach Angaben des Unternehmens soll sie von Travemünde aus regelmäßig Ziele in Skandinavien ansteuern. Problematisch sei zurzeit die Versorgung mit dem Flüssiggas, sagte der Projektleiter von TT-Line, Andreas Schaerli. "Die 'Nils Holgersson' wird vermutlich vorerst nicht jederzeit mit LNG fahren können, sondern auch mit herkömmlichem Schiffsdiesel." Der Naturschutzbund BUND kritisiert die Beschaffung von LNG als umweltschädlich. | Sendedatum NDR Fernsehen 26.04.2022 19:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.317,1. Der Kreis Herzogtum Lauenburg meldet 682,9, Ostholstein 1.891,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.247,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

