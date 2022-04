Stand: 05.04.2022 09:58 Uhr Nachrichten aus Ostholstein / Lauenburg / Lübeck

Spargelsaison gestartet: Das Kilo könnte teurer werden

Nur in wenigen Regionen in Schleswig-Holstein wird so viel Spargel angebaut wie im Lauenburgischen. Deshalb wird heute auch in Walksfelde bei Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) die Spargelsaison offiziell eröffnet. Laut Landwirtschaftskammer hat das sonnige Wetter in den vergangenen Wochen dazu beigetragen, dass das Gemüse gut wachsen konnte. Die Qualität stimmt - wer Spargel essen will, muss aber dieses Jahr etwas mehr Geld dafür ausgeben. Das liegt daran, dass unter anderem die Kosten für Energie und Personal erheblich gestiegen sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Für den guten Zweck: Werke von Udo Lindenberg werden versteigert

Acht große Banner mit Werken von Udo Lindenberg hängen seit gestern im Kurpark des Ostseebades Timmendorfer Strand. Das hat die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH mitgeteilt. Die Banner sollen zu Gunsten der UNICEF Nothilfe für Kinder in der Ukraine versteigert werden. Die aktuelle Situation in der Ukraine habe den Ausschlag gegeben, ein Zeichen für den Frieden zu setzen, so die Touristiker aus Timmendorfer Strand. Versteigert werden soll das Ganze in drei Wochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Lübeck bei 1.250,0. Im Kreis Herzogtum Lauenburg liegt sie bei 1.109,2. Ostholstein meldet 1.200,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.341,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

