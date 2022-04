Stand: 27.04.2022 10:12 Uhr Nachrichten aus Kiel / Rendsburg-Eckernförde / Neumünster / Plön

Feuer in Kieler Hochhaus

Rund 50 Feuerwehrleute haben am frühen Morgen einen Brand gelöscht, der aus noch ungeklärter Ursache im Keller eines Hochhauses in der Fritz-Reuter-Straße ausgebrochen war. Der Rauch zog laut Leitstelle durch das Treppenhaus und in einige Wohnungen. Die Bewohner retteten sich auf ihre Balkone. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Personalkarussell dreht sich bei Holstein Kiel

In der neuen Saison ändert sich einiges im Trainerstab von Holstein Kiel. Co-Trainer Fabian Boll, Athletiktrainer Andre Filipovic und Spielanalyst Philipp Pelka werden den Verein verlassen, das teilte der Fußball-Zweitligist gestern mit. Der Vertrag von Dirk Bremser als Assistent von Chefcoach Marcel Rapp wurde hingegen vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Urteil in Kieler "Fahnenmast-Prozess" erwartet

Im Prozess um den Tod einer 23-jährigen Auszubildenden durch einen umgestürzten Fahnenmast auf dem Kieler Rathausplatz wird heute das Urteil erwartet. Der angeklagte 62-jährige Lkw-Fahrer erklärte gestern, dass er am 3. August 2020 rückwärts auf den Rathausvorplatz eingewiesen wurde - von seinem 75-jährigen mitangeklagten Beifahrer. Kurz bevor sie ihr Ziel erreichten, habe der sich dem Anhänger zugewandt, den sie ankoppeln wollten. Dann sei er gegen den Fahnenmast gefahren, den er nicht gesehen habe. Die umfangreichen Aussagen der beiden Angeklagten haben den Prozess laut Gerichtssprecherin stark beschleunigt, so dass schon heute das Urteil verkündet werden soll. Den Fahrer erwartet eine Geldstrafe, gegen den Beifahrer könnte das Verfahren eingestellt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Gas-Embargo? UV Nord sorgt sich um mögliche Folgen

Sollte Europa kein Gas mehr aus Russland importieren, dann geht der Präsident des Unternehmensverbands Nord, Philipp Murmann, "vom Schlimmsten" aus. Aus seiner Sicht würden Lieferketten komplett zusammenbrechen und eine schwere Rezession eintreten. Zugleich machte Murmann aber in seiner Eröffnungsrede zum Unternehmertag in Rendsburg klar, dass die Wirtschaft im Norden den Sanktionskurs der Bundesregierung unterstütze. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.04.2022 17:00

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Der Kreis Rendsburg-Eckernförde meldet einen Sieben-Tage-Wert von 1.552,6, der Kreis Plön eine Inzidenz von 1.151,1 und in Neumünster liegt sie bei 1.267,8. Kiel hat laut Landesmeldestelle aktuell einen Wert von 1.171,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.247,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

