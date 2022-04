Stand: 27.04.2022 11:20 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Kritik an schneller Umsetzung des LNG-Terminals in Brunsbüttel

Die Pläne der Landesregierung für das LNG-Terminal sorgen für Kritik. Vor allem geht es um das Tempo bei Planung und Bau der Anlage in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Durch Änderungen im Landeswassergesetz soll erreicht werden, dass Klagen gegen die Genehmigung keine aufschiebende Wirkung haben. Diese Pläne bemängelt unter anderem die Deutschen Umwelthilfe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 11:00

Sichere Deiche auf Eiderstedt und in Dithmarschen

Die schweren Stürme und Sturmfluten im Februar hatten an einigen Stellen der Deiche etwas Klei herausgespült. Diese Schäden seien inzwischen beseitigt worden, so die Deich- und Hauptsielverbände. Mehr Arbeit habe die Beseitigung von Treibsel nach den Sturmfluten gemacht, teilte der Landesbetrieb Küstenschutz Natur- und Meeresschutz mit. Schäden durch Wühlmäuse, wie sie in den vergangenen Jahren immer wieder vorkamen, seien diesmal nicht nennenswert gewesen. Heute begutachten Experten die Steinburger Deiche in der Wilstermarsch. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Impfaktionen Husum und Tönning

An der Westküste werden weiterhin freie Impfaktionen gegen das Coronavirus angeboten: In Tönning sind heute und am Freitag in der orthopädischen Praxis Dr. Georgi Impfungen möglich. Dort werden bei Interesse auch die 1. und 2. Boosterimpfung verabreicht. Auch in der Seemannsmission in Brunsbüttel können sich in der Zeit von 10 bis 16 Uhr alle Interessierten gegen das Coronavirus impfen lassen. Eine weitere Anlaufstelle ist heute und am Sonnabend das Impfzentrum in Husum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Keine Auflagen mehr für Geflügel in Dithmarschen

Der Kreis Dithmarschen hat die Aufstallungspflicht für Geflügel mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Weil seit einem Monat weder in Eddelak noch im benachbarten Holstenniendorf (Kreis Steinburg) neue Infektionen auftraten, seien die Vorsichtsmaßnahmen nach der jüngsten Risikobewertung im Veterinäramt nicht mehr notwendig, teilte eine Sprecherin mit. Auch die Sperrzonen wurden aufgehoben. Der Kreis Dithmarschen hatte sie nach mehreren Fällen von Geflügelpest in Eddelak und Holstenniendorf im März verhängt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Laut Landesmeldestelle liegt die Sieben-Tage-Inzidenz Kreis Nordfriesland bei 1.680,6, in Dithmarschen bei 1.389,9 und in Steinburg bei 1.117,8. Die landesweite Inzidenz liegt zur Zeit bei 1.247,4. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.04.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 6 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.04.2022 | 08:30 Uhr