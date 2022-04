Stand: 05.04.2022 09:37 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg und dem südlichen Nordfriesland

Windrad im Kreis Steinburg abgebrochen

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ist an der Westküste der Flügel eines Windrades gebrochen. Dieses Mal war eine mehr als 100 Meter hohe Anlage des Typs E126 vom Hersteller Enercon im Windpark Huje-Nutteln in der Nähe von Itzehoe (Kreis Steinburg) betroffen. Dort werden von der Huje-Nutteln Verwaltungsgesellschaft insgesamt 15 Anlagen betrieben. Die Betreiberfirma wird im Laufe der Woche den Flügel abmontieren, ein völliger Bruch des Flügels könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, heißt es. Ob es schon Erkenntnisse zur Ursache gibt, wollte der Geschäftsführer des Windparks nicht sagen: Er wolle zunächst Untersuchungen abwarten. Die Anlage war laut Betreiber etwa ein Jahr alt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Nordfriesland: Zwei Lkw-Unfälle sorgen für Vollsperrungen

Gleich zwei wetterbedingte Lkw-Unfälle kurz hintereinander haben gestern auf der B5 zwischen Friedrichstadt und Husum (beide Kreis Nordfriesland) für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Zunächst war ein Lastwagen mit Anhänger von einer Windböe erfasst und in die aufgeweichte Bankette gedrückt worden. Wegen der Bergungsarbeiten musste die B5 zwischen Friedrichstadt und Simonsberg gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Dann kam es auf der Umleitungsstrecke zwischen Simonsberg und Witzwort zu einem weiteren Lkw-Unfall. Dort war ein 40-Tonner von der Fahrbahn gedrückt worden. Auch hier gab es eine Vollsperrung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Helgoland: Weiter keine Schiffsfahrten von Büsum nach Helgoland

Bis mindestens Donnerstag wird es keine Schiffsfahrten von Büsum (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland (Kreis Pinneberg) geben. Das hat die Reederei Adler & Eils GmbH & Co. KG bekannt gegeben. Das Wetter sei noch zu schlecht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Neuer Vogelwart auf Trischen eingezogen

Der neue Naturschutzwart auf der Vogelinsel Trischen vor der Küste Dithmarschens hat seinen Dienst angetreten. Das hat der Nabu bestätigt. Der ehemalige Kinderarzt Dr. Till Holsten wird in den kommenden sieben Monaten ganz allein auf der Vogelinsel wohnen. Ein Boot versorgt ihn einmal in der Woche mit Frischwasser und Proviant. Ansonsten ist die Insel für Besucher tabu. Zu den Aufgaben eines Naturschutzwartes zählen unter anderem die Zählung und Überwachung der etwa 5.000 Vogelbrutpaare, die jedes Jahr die Insel bevölkern - darunter auch Arten wie die Feldlerche und der Austernfischer. Ihre Bestände gehen seit Jahren zurück. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

Regionales Corona-Update

Die aktuellen Corona-Inzidenzen in der Region: Im Kreis Dithmarschen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.552,7, im Kreis Nordfriesland bei 1.449,0 und laut Landesmeldestelle liegt der Wert im Kreis Steinburg bei 1.146,8. Die landesweite Inzidenz liegt bei 1.341,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.04.2022 08:30

