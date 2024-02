Stand: 21.02.2024 09:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Runder Tisch zur Erstaufnahmestelle in Boostedt

Der Bürgermeister von Boostedt (Kreis Segeberg) Hartmut König verhandelt mit dem Land über die Weiterführung der Erstaufnahmestelle für Geflüchtete im Ort. Derzeit sind 1.100 Menschen dort untergebracht. Weil es zuletzt immer Sorgen von den Anwohnerinnen und Anwohnern gab, sind am Dienstag Ehrenamtliche, Polizei und Vertreter der Erstaufnahmeeinrichtung zu einem Runden Tisch zusammengekommen. Im April soll es eine Podiumsdiskussion geben. Bürgermeister König weist auf neue Angebote wie Streetworker hin. Außerdem haben die sieben Kommunen mit Landesunterkünften einen Forderungskatalog an die Landesregierung erarbeitet. Sie verlangen bessere Verfahrensabläufe, eindeutige Zuständigkeiten und gesicherte Finanzierungen. Dieser Katalog wird heute in Boostedt vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Halstenbek: Anwohner kritisieren geplante ICE-Anlage

In Halstenbek (Kreis Pinneberg) gibt es Ärger um eine geplante ICE-Instandsetzungsanlage. Die Deutsche Bahn will neben dem neuen Bahnhof in Diebsteich auch die Abstellgleise verlängern und damit in der 18.000-Einwohner-Gemeinde eine solche Anlage bauen. Heute endet die Einwendungsfrist für die Gemeinde gegen die Pläne. Anwohnerinnen und Anwohner befürchten mehr Lärm durch Hupentests, taghelle Beleuchtung in der Nacht und Erschütterungen durch vorbeifahrende Züge. Das Eisenbahn-Bundesamt wird alle Einwände prüfen und dann über das weitere Vorgehen entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Pinneberg: Pflegeassistenten bekommen Fahrtkosten erstattet

Angehenden Pflegeassistentinnen und -assistenten im Kreis Pinneberg bekommen finanzielle Unterstützung. Nach langem Streit wurde beschlossen, dass die Auszubildenden ihre Fahrtkosten für ihre Praxiseinsätze bezahlt bekommen. Da die Ausbildung hauptsächlich in der Berufsschule stattfindet, wurden die zusätzlichen Fahrten bisher nicht bezahlt. Das hat der Sozialausschuss jetzt gekippt. Die rund 60 Auszubildenden pro Jahrgang bekommen rückwirkend zum 1. Januar ihre Fahrten bezahlt. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2024 | 08:30 Uhr