Läuferin aus SH holt Titel bei Leichtathletik-DM

Schleswig-Holsteins Sportlerin des Jahres, Alina Ammann aus Tornesch (Kreis Pinneberg), hat bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in der Halle in Leipzig den Titel über 800 Meter geholt. Nach einem Endspurt zog die 26-Jährige, die für den TuS Esingen startete, knapp an ihren Konkurrentinnen vorbei. Für ihren Lauf brauchte sie 2 Minuten und 7,87 Sekunden. Ammann ist bereits amtierende Freiluftmeisterin. Ein anderer Schleswig-Holsteiner stand bei den Meisterschaften ebenfalls im Finale: Finn Drümmer von der Kaltenkirchener Turnerschaft (Kreis Segeberg) wurde Siebter im Hochsprung. In der "4x200"-Meter-Staffel der Frauen hat der MTV Lübeck den 11. Platz gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Hammoor: Umgehungsstraße soll für Ruhe sorgen

In Hammoor (Kreis Stormarn) leben rund 1.300 Menschen - und jeden Tag rollen ungefähr 17.000 Autos und Lastwagen über ihre Hauptstraße. Denn das Dorf liegt direkt neben dem Autobahnkreuz von der A1 und der A21. Ab heute liegen die Planfeststellungsunterlagen für eine Umgehungsstraße aus, die den Durchgangsverkehr am Ort vorbeiführen soll. Wenn alles klappt, schätzt Bürgermeister Andreas Jendrejewski (AWH), dass die Umgehungsstraße in zwei bis drei Jahren fertig ist. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:30 Uhr

Immer mehr Akku-Züge in Schleswig-Holstein

Auf den Bahnstrecken in Schleswig-Holstein sind immer mehr Akku-Züge unterwegs. Seit diesem Wochenende fahren die elektrisch betriebenen Züge auch auf der Strecke zwischen Neumünster und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn). Nach Angaben der Nordbahn sollen auf dieser Strecke bis zum Herbst alle Diesel- durch Akku-Züge ersetzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 08:00 Uhr

Ver.di ruft Lufthansa-Bodenpersonal zum Warnstreik auf

Die Lufthansa hat den erneuten Warnstreik des Bodenpersonals als unverhältnismäßig kritisiert. Der Streik wird nach Angaben des Unternehmens mehr als 100.000 Fluggäste treffen. Ein Sonderflugplan ist in Arbeit. Der Warnstreik soll laut ver.di am Dienstag um 4 Uhr beginnen und bis Mittwochmorgen dauern. Betroffen sind die Flughäfen Hamburg, Frankfurt am Main, München, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Ver.di fordert für die mehr als 20.000 Lufthansa-Beschäftigten am Boden unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt. | NDR Schleswig-Holstein 19.02.2024 06:00 Uhr

