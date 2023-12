Stand: 22.12.2023 09:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Über 140 Feuerwehreinsätze: Sturm "Zoltan" fegt über Südholstein

Das Sturmtief "Zoltan" hat die Feuerwehren in Südholstein in der vergangenen Nacht gut beschäftigt. Vollglaufene Keller und vor allem viele umgestürzte Bäume haben zum Beispiel im Kreis Stormarn für fast 40 Einsätze gesorgt, berichtet die Rettungsleitstelle Süd. Besonders herausfordernd sei dabei ein Einsatz in Travenbrück gewesen. Dort war ein Baum gleich auf mehrere Pkw gestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. In den Kreisen Pinneberg und Segeberg mussten die Feuerwehren jeweils mehr als 50 Mal ausrücken. Neben entwurzelten Bäumen haben dort auch herumfliegende Schilder und Schornsteinteile für Einsätze gesorgt, so die Leitstelle West. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Hochwasser-Warnung für Wedel

Auch an der Elbe hat Sturmtief "Zoltan" Auswirkungen. Das Bundesamt für Seefahrt und Hydrographie (BSH) warnt Freitagvormittag vor einer schweren Sturmflut in Wedel (Kreis Pinneberg). Die Elbe soll demnach 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

Verzögerungen im Bahnverkehr durch Sturmtief "Zoltan"

Für viele Zugreisende kommt es am Freitagvormittag zu Verzögerungen. Laut Deutscher Bahn (DB) fällt der RE7 zwischen Hamburg und Kiel aus. Dort hängt ein Baum in der Oberleitung. Auch auf der Strecke Hamburg nach Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sorgt das Sturmtief "Zoltan" für Verspätungen und Ausfälle. Der Zug nach Sylt startet erst ab Itzehoe. Damit werden die Halte in Hamburg und Elmshorn nicht angefahren. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2023 08:30 Uhr

