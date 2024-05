Stand: 04.05.2024 10:39 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Marine fordert zwei weitere neue Fregatten

Wegen der veränderten Sicherheitslage fordert der Chef der Marine zwei weitere neue Fregatten. Marine-Inspekteur Jan Christian Kaack sagte, er halte es für absolut erforderlich, dass Deutschland diese Option wahrnehme. Vier neue Fregatten seien bereits durch die Bundesregierung finanziert und es gebe die Möglichkeit, zwei weitere Schiffe zu einem ähnlichen Preis zu bestellen. Jede Verzögerung würde bei einer späteren Bestellung zu höheren Kosten führen, meint der Marine-Inspekteur. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2024 11:00 Uhr

Lübeck: Feuer in Mehrfamilienhaus

Am Sonnabendmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus im Lübecker Stadtteil St. Jürgen gebrannt. Laut Feuerwehr wurden 25 Menschen in Sicherheit gebracht. Sechs Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Etwa 40 Einsatzkräfte waren in der Robert-Koch-Straße im Einsatz. Warum das Feuer in einer der Wohnungen ausbrach, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2024 09:00 Uhr

Nordkirche verliert weiter Mitglieder

Auch im vergangenen Jahr hat die Nordkirche viele Mitglieder verloren. Nach Angaben eines Sprechers traten 47.000 Menschen aus, etwa 35.500 Mitglieder starben. Der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland mit ihren Sprengeln Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Holstein, Hamburg und Lübeck sowie Mecklenburg und Pommern gehörten insgesamt Ende des vergangenen Jahres noch rund 1,7 Millionen Menschen an. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2024 09:00 Uhr

Landesparteitag der Grünen

In der Stadthalle in Neumünster beginnt am Sonnabend der zweitägige Landesparteitag der Grünen. Themen sind neben der Europawahl auch die Agrar- sowie die Energiepolitik. Kurz vor der Halbzeit der Legislaturperiode im Norden sei es Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen, hieß es im Vorfeld von der Landesvorsitzenden Anke Erdmann. Spannende Diskussionen werden am Nachmittag auch zum Thema Carbon Capture and Storage (CCS) - der unterirdischen Speicherung von CO2 - erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2024 08:00 Uhr

Feuer in leerstehendem Haus in Wesselburen

Ein Feuer in Wesselburen im Kreis Dithmarschen beschäftigt seit mehreren Stunden die freiwillige Feuerwehr. In der Dohrnstraße war laut Leistelle am Sonnabendmorgen ein Brand in einem leerstehenden Einfamilienhaus ausgebrochen. Das Feuer ist inzwischen gelöscht. Auch die Ortsdurchfahrt in Wesselburen ist mittelrweile wieder frei. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2024 08:00 Uhr

Husum: Polizei fahndet nach 18-Jährigem

Nach einem Verbrechen in Husum (Kreis Norfriesland) fahndet die Polizei mit einem Haftbefehl nach einem jungen Mann. Nach Angaben der Beamten steht der 18-Jährige unter Verdacht, seine Mutter getötet zu haben. Die Leiche der 39-Jährigen wurde am vergangenen Dienstag in Husum entdeckt, der Sohn ist offenbar untergetaucht. Er hatte jahrelang im Irak gelebt und war laut Polizei erst kürzlich zu seiner Mutter nach Husum gezogen. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2024 08:00 Uhr

5:3 nach 1:3 - VfB Lübeck mit großer Moral gegen Duisburg

Nach dem feststehenden Abstieg hat Fußball-Drittligist VfB Lübeck gegen den MSV Duisburg beeindruckende Moral gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Jens Martens und Bastian Reinhardt siegte nach 1:3-Rückstand mit 5:3 (1:1). Felix Drinkuth und Daouda Beleme, der kurz vor der Pause schon zum 1:1 getroffen hatte, sowie Mika Lehnfeld und Tarik Gözüsirin ließen Lübeck jubeln. Damit zogen die Schleswig-Holsteiner wohl auch die Duisburger mit in die Viertklassigkeit. Am Sonntag könnte ihr Abstieg ebenfalls besiegelt sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2024 08:00 Uhr

Wetter: Wolkig bis heiter

Am Sonnabendmittag und -nachmittag ist es in Schleswig-Holstein heiter bis wolkig. Vor allem an der Nordsee gibt es zeitweise auch sonnige Abschnitte. Es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Zum Abend steigt an der Elbe das Gewitterrisiko. Die Höchstwerte liegen bei 16 Grad an den Küsten und auf den Inseln und bis 20 Grad im Binnenland. In der Nacht zum Sonntag ziehen von der Elbe her zunehmend starke Wolken auf, die sich in schauerartigem Regen entladen. Vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Tiefstwerten liegen bei 9 bis 12 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2024 08:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.05.2024 | 11:00 Uhr