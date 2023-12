Stand: 20.12.2023 08:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Alina Ammann ist Sportlerin des Jahres

Leichtathletin Alina Ammann aus Tornesch im Kreis Pinneberg ist am Dienstagabend vom Landessportverband als Schleswig-Holsteins Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. "Ich freue mich richtig richtig doll. Ich hab jetzt schon des öfteren gesagt, dass das einfach eine riesen Wertschätzung ist, für das was man so reinsteckt, den Fleiß." Die 25-Jährige ist im Sommer überraschend Deutsche Meisterin über 800 Meter geworden und hat mit ihrer Zeit von knapp über zwei Minuten ihren eigenen und auch den Schleswig-Holsteinischen Landesrekord geknackt. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Hölk-Hochhäuser: Quartiersmanagement zieht um

Das Quartiersmanagement der Hölk-Hochhäuser der Initiative Plan B in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) bekommt heute die Schlüssel für neue Räumlichkeiten. Plan B kümmert sich seit Jahren um die vielen sozial benachteiligten Mieter in den Hölk-Hochhäusern. Das Büro soll kommende Woche aus den Hochhäusern raus und in die neuen Räumlichkeiten gegenüber einziehen. Im alten Büro konnte das Quartiersmanagement um Leiterin Maria Herrmann nicht bleiben, weil der neue Eigentümer, die Lietmeyer Unternehmensgruppe, den Mietvertrag zu den bestehenden Konditionen nicht verlängern wollte. Lietmeyer wollte nach NDR-Informationen unter anderem, dass Maria Herrmann dort nicht mehr arbeitet. | NDR Schleswig-Holstein 20.12.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.12.2023 | 08:30 Uhr