Stand: 05.12.2023 09:10 Uhr

Henstedt-Ulzburg klagt nicht gegen Ostküstenleitung

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg gibt ihren Widerstand gegen die Planungen der neuen Ostküstenleitung auf. Der Planungsausschuss der Gemeinde hat sich am Montag dazu entschieden, nicht gegen den Planfeststellungsbeschluss zu klagen. Denn es wäre unwahrscheinlich gewesen, dass die Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht erfolgreich gewesen wäre, erklärte der Vorsitzende des Planungsausschusses, Leon Schwark (CDU). Das hatte die Gemeinde von einer Rechtsanwältin prüfen lassen. Schwark und andere Ausschussmitglieder verwiesen außerdem auf die zuletzt guten Verhandlungen mit der Betreiberfirma Tennet. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Mülldeponie sorgt in Großenaspe weiter für Sorgen

In Großenaspe im Kreis Segeberg sorgt die Mülldeponie wieder für Diskussionen. Die Großenasper Entsorgungsgesellschaft GiG hatte beantragt, die Deponie auf einem angrenzenden Gelände zu erweitern. Damit wächst in der Gemeinde die Sorge, dass dort Müll aus Kernkraftwerken abgelegt wird. Bei einer Bürgerversammlung am Montag wurde klar, dass es nur begrenzte Möglichkeiten gibt, die Erweiterung zu verhindern, erklärte Gemeindevertreter Ronald Krüger (CDU). "Wir hoffen, dass die GiG das Verfahren jetzt erstmal aussetzt und der Gemeinde Gelegenheit gibt, da jetzt nachzuarbeiten", so Krüger. Dann hätte die Gemeinde zumindest die Chance mitzubestimmen, welche Stoffe auf der Deponie gelagert werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

Henstedt-Ulzburgerin gewinnt mit Handball-Nationalmannschaft

Die Henstedt-Ulzburgerin Annika Lott hat mit der Deutschen Handball-Nationalmannschaft am Montag bei der Weltmeisterschaft den dritten Sieg im dritten Spiel geholt: Gegen Polen setzte sich das Team souverän mit 33:17 durch und sicherte sich damit eine gute Ausgangslage für die Hauptrunde. Rückraumspielerin Annika Lott erzielte zwei Treffer. | NDR Schleswig-Holstein 05.12.2023 08:30 Uhr

