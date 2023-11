Stand: 27.11.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Polizei warnt zum Start der Weihnachtsmärkte vor Taschendieben

Am Montag starten in Südholstein zahlreiche Weihnachtsmärkte, unter anderem in Elmshorn. Seit einigen Tagen schon offen haben unter anderem die Märkte in Uetersen (beide Kreis Pinneberg) und Norderstedt (Kreis Segeberg). Die Polizei appelliert zum Start an alle Besucherinnen und Besucher, Portemonnaies und andere Wertsachen in Innentaschen aufzubewahren. Denn jeden Winter werden dutzende Diebstähle auf Schleswig-Holsteins Weihnachtsmärkten angezeigt. Die Polizei ist außerdem verstärkt auf den Weihnachtsmärkten präsent. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Pinneberger Verein mit Umweltpreis ausgezeichnet

Der Verein Umwelthaus Pinneberg ist mit dem Hanse-Umweltpreis ausgezeichnet worden. Der Verein hat 2014 angefangen in Pinneberg ein versiegeltes Baumschulgelände umzugestalten. Inzwischen gibt es dort einen naturnahen Entdeckergarten mit Streuobstwiese, Teich, Gemüsebeet und artgerechter Nutztierhaltung. Der Hanse-Umweltpreis ist mit 3.000 Euro dotiert. Er wird vom Naturschutzbund Hamburg und der Stiftung Globetrotter Ausrüstung verliehen. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um hundertfachen Missbrauch erwartet

Vor dem Kieler Landgericht muss sich ein 72-jähriger Mann aus dem Kreis Segeberg verantworten. Über Jahrzehnte hinweg soll er laut Anklage Jungen und Mädchen aus der Nachbarschaft und aus der eigenen Verwandtschaft missbraucht haben. In dem Prozess geht es um hundertfachen Missbrauch. Heute könnte ein Urteil fallen. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2023 08:00 Uhr

