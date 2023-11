Stand: 23.11.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Attacke auf Landtagsabgeordneten: Frau wird in Klinik eingewiesen

Nach einer Attacke auf den Dienstwagen des Landtagsabgeordneten Lukas Kilian (CDU) vor dem Landeshaus in Kiel ermittelt die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Frau am Mittwoch mit einem Hammer auf den Wagen eingeschlagen haben, in dem der CDU-Generalsekretär saß. Ihm ist nichts passiert, die 42-Jährige wurde in eine Klinik eingewiesen. Das Motiv ist unklar. Die Landtagsverwaltung lässt jetzt die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen prüfen. Kilian sitzt für Reinbek, Glinde, Barsbüttel und Oststeinbek (alle Kreis Stormarn) im Landeshaus. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Vorfreude auf Weihnachtsgeschäft in Südholstein

In Südholstein bereitet sich der Einzelhandel auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft vor. Nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) sparen viele Kundinnen und Kunden noch. Aber man rechnet mit besseren Umsätzen als im vergangenen Jahr. Der Handelsverband Nord geht davon aus, dass die Aktionstage vor Weihnachten, wie Black Friday und Cyber Monday, von noch mehr Menschen als im vergangenen Jahr genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

A1: Ärger um Baustellenumfahrung in Bargteheide

In Bargteheide (Kreis Stormarn) wird aktuell in der Lohe, der Zufahrtsstraße zur A1, gebaut. Dafür ist die Hauptverkehrsstraße halbseitig gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Doch die wird offenbar oft ignoriert. Damit die Umleitungsstrecke genutzt wird und niemand eine Abkürzung durch ein Wohngebiet nimmt, wurde an der Kreuzung Am Redder und Waldweg eine halbseitige Barke und ein Durchfahrt-Verboten-Schild aufgestellt - mit wenig Erfolg: Bei Polizeikontrollen im benachbarten Wohngebiet wurden nun innerhalb von 2,5 Stunden fast 70 Autos angehalten. Weil sich Anwohner beschwert hatten, wolle die Polizei die Kontrollen in den nächsten Tagen wiederholen, erklärte eine Sprecherin. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Razzia gegen Hamas auch in Schleswig-Holstein

In vier Bundesländern sind Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen gegen Anhänger der Terrororganisation Hamas und des Netzwerks Samidoun vorgegangen. Auch in Schleswig-Holstein wurden Objekte durchsucht. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte, dass es einen Einsatz im Kreis Stormarn gab. Das Bundesinnenministerium hatte Anfang November ein Betätigungsverbot für die Hamas und ein Vereinsverbot für das internationale Netzwerk Samidoun ausgesprochen. Die aktuellen Durchsuchungen sollen laut Ministerium dazu dienen, die Verbote durchzusetzen und Informationen über die Strukturen dieser Gruppierungen zu liefern. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.11.2023 | 08:30 Uhr