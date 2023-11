Stand: 24.11.2023 08:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Jüdische Gemeinde in Bad Segeberg verschärft Sicherheitskonzept

Damit mehr Gläubige wieder in die Synagoge kommen, verschärft die jüdische Gemeinde in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) das Sicherheitskonzept. Das berichtet der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Walter Blender, auf NDR-Anfrage. In Folge der Hamas-Anschläge in Israel und möglicher Gefahren für die jüdische Gemeinde in Bad Segeberg hätten die Gottesdienste zunächst nur virtuell stattgefunden, inzwischen gebe es eine Hybrid-Lösung. Mehr und mehr Gläubige fühlen sich laut Blender etwas sicherer, dazu tragen auch zusätzlich installierte Videokameras bei. „Im Moment ist das eine sehr angespannte Situation und deshalb ist das sehr wichtig, dass man immer wissen muss, was ist draußen, was dann passieren könnte, wenn die Gemeinde im Rahmen eines Gebets zeitweise schutzlos ist.“ Der Ausbau des Sicherheitssystems war durch eine Spende aus Politik und Wirtschaft in Höhe von 6.000€ möglich. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

Hölk-Hochhäuser - ohne Quartiersmanagement Plan B

Die neue Eigentümerin der Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn), die Lietmeyer Unternehmensgruppe, hat dem Quartiersmanagement Plan B die Räume zum Jahresende gekündigt. Das Netzwerk setzt sich in der Wohnsiedlung rund um den Hölk für verbesserte Wohnbedingungen ein, denn viele Mieterinnen klagen schon lange über Schimmel und kaputte Wände. Quartiersmanagerin Maria Herrmann zur Kündigung: "Das hat vor allem Konsequenzen, dass wir nicht mehr so spontan Aktionen machen können. Also ich sage mal, wenn zehn Kinder vor der Tür stehen, es schüttet, es stürmt und sie sagen 'Oh, können wir mal in den Räumen spielen' und man schließt dann auf und sie spielen Tischkicker oder mit Lego oder basteln oder malen." Das Netzwerk Plan B überlege jetzt, einen Bauwagen anzuschaffen. Der soll die Räume ein Stück weit ersetzen. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

U1 zwischen Ahrensburg West und Großhansdorf gesperrt

Die U1 ist dieses Wochenende zwischen Ahrensburg West und Großhansdorf (Kreis Stormarn) gesperrt, laut Hochbahn fahren Ersatzbusse. Mit denen könne die Fahrt bis zu 20 Minuten länger dauern. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an Signalanlagen und Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Die Sperrung beginnt am Abend um 21:30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 24.11.2023 08:30 Uhr

