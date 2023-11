Stand: 09.11.2023 10:01 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kreistag Segeberg: Wechsel von Grünen zu CDU führt zu Streit

Zwischen zwei Fraktionen im Kreis Segeberg gibt es Streit: Die Grünen hatten bei der Wahl elf Sitze im Kreistag gewonnen. Inzwischen sind aber zwei der Abgeordneten in die CDU-Fraktion gewechselt, so ein Sprecher der Grünen. Ihre Mandate hätten sie dabei mitgenommen und so zu einer erheblichen Verzerrung des Wählerwillens beigetragen. Ein Vorwurf gegen den sich der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Torsten Kowitz, entschieden wehrt. "Es ist erlaubt. Die Kommunalwahl ist eine Personalwahl. Jeder hat bei der Kommunalwahl immer nur ein Kreuz für die Kreistagsabgeordneten und die Mandate sind damit auch persönlich vergeben." In Kreisen wie Segeberg mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern haben Wahlberechtigte nur eine Stimme. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Norderstedt: Betriebsamt hilft Bäumen

Verdichteter Boden durch parkende Autos - für die Bäume an den Straßen ist das oft ein Problem. Denn die Bäume können aus dem verdichteten Boden weniger Wasser mit ihren Wurzeln aufnehmen. In Norderstedt (Kreis Segeberg) baut das Betriebsamt deshalb an der Straße Storchengang Stelen und Bügel in den Boden ein. Diese sollen die Erde gegen das Gewicht der Autos schützen. Außerdem wird mit einer Hochdrucklanze, die in den Boden eingeführt wird, die Erde wieder aufgelockert und mit speziellem Dünger versetzt. So sollen die 28 Stiel-Eichen auch die nächsten Jahre gut überstehen. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Ellerbek: Erneut tote Schildkröten gefunden

In den vergangenen Wochen sind laut Polizei bereits zwei tote Spornschildkröten in Ellerbek im Kreis Pinneberg gefunden worden und nun eine weitere im Hamburger Stadtteil Schnelsen. Christian Erdmann vom Wildtierzentrum in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) vermutet verantwortungslose Tierhalter, denen die Haltungs- und vor allem Tierarztkosten zu hoch geworden sind. "Eine Behandlung kostet locker ein paar hundert Euro. Die Anschaffung eines solchen Tieres ist deutlich günstiger als ein Tierarztbesuch. Dann versterben die Tiere und werden entsorgt." Damit so etwas nicht wieder vorkommt, fordert Christian Erdmann eine Art Eignungstest für die Haltung von Wildtieren. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 08:30 Uhr

Verkehrsprobleme wegen Lkw-Unfällen auf A1 und B432

Ein umgekippter Lkw sorgt aktuell für eine Vollsperrung auf der Bundesstraße 432 zwischen Bad Segeberg (Kreis Segeberg) und Scharbeutz (Kreis Ostholstein). Laut Polizei kam der Fahrer in Höhe Wensin (Kreis Segeberg) nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Ursache ist noch unklar. Der Fahrer blieb unverletzt. Einen weiteren Lkw-Unfall gab es auf der A1 zwischen Stapelfeld und Ahrensburg (beide Kreis Stormarn). Richtung Lübeck wird der Verkehr über den Standstreifen geleitet. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 07:30 Uhr

Gedenkveranstaltungen zu Reichspogromnacht in SH

Mit Gedenkveranstaltungen wird heute auch in Schleswig-Holstein an die antijüdischen Pogrome der Nationalsozialisten vor 85 Jahren erinnert. Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) will unter anderem die Lübecker Carlebach-Synagoge und das Denkmal für die zerstörte Synagoge in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) besuchen. Auch Bildungsministerin Karin Prien (CDU) wird in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit Schülern der Christian-Timm-Gemeinschaftsschule Stolpersteine putzen. In Flensburg findet am Abend eine Gedenkveranstaltung in der Nikolaikirche statt. Im Landtag wird der Film "Masel Tov Cocktail" gezeigt - der Regisseur und Angehörige jüdischer Gemeinden sind da für Gespräche. In der Pogromnacht am 9. November 1938 wurden im NS-Staat Synagogen und jüdische Geschäfte zerstört. Mehr als 1.300 Juden starben. | NDR Schleswig-Holstein 09.11.2023 06:00 Uhr

