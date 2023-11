Stand: 08.11.2023 10:24 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Elmshorn: Experte rechnet mit weiteren Meteoritensplittern

Nach dem Meteoriteneinschlag von Elmshorn (Kreis Pinneberg) im April hat ein Experte vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum neue Details vorgestellt. Laut Dieter Heinlein kam der Ursprungs-Asteroid aus dem Gebiet zwischen Mars undJupiter. 21 Bruchstücke sind gefunden worden. Heinlein vermutet aber weitere Teile auf Privatgrundstücken: "Da soll jeder Bürger einfach seinen Garten mal genau anschauen. Vielleicht liegt ja da so ein schwarz bekrustetes Steinchen, das schon Rostanflüge hat." Untersuchungen könnten dann zeigen, ob es sich dabei um den 22. Elmshorner Meteoritensplitter handelt. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Stormarns Landrat kämpft um Chirurgie in Asklepios-Klinik

Im Kreis Stormarn werden die Sorgen wegen einer möglichen Umwandlung der chirurgischen Abteilung der Asklepios-Klinik in Bad Oldesoe zu einem ambulanten Angebot größer. Denn das könnte für Rettungswagen bei chirurgischen Notfällen deutlich längere Wege nach Hamburg oder Lübeck bedeuten. Laut Landrat Henning Görtz (CDU) ist die Notaufnahme für den Kreis bedeutend. Er habe deshalb gegenüber Asklepios das Interesse daran deutlich gemacht, dort nicht nur kardiologische, sondern weiterhin auch chirurgische Notfälle behandeln zu können. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Jugend-Courage-Preis in Bad Oldesloe vergeben

In Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist gestern Abend der Oldesloer Jugend-Courage-Preis verliehen worden. Die Jury würdigte unter anderem die 19-jährige Charlize Pinder, die sich seit drei Jahren gegen Rassismus und politische Hetze einsetzt. Weitere Preise gingen an die Schulsanitäter der Ida-Ehre-Schule für die gesellschaftliche Solidarität sowie an zwei Schulprojekte, die sich für Erinnerungskultur stark machen. Schon jetzt können junge Menschen aus Bargteheide, Sülfeld, Reinfeld und Bad Oldesloe für den Preis im kommenden Jahr vorgeschlagen werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Betrunkener Autofahrer verursacht schweren Unfall in Tornesch

Laut Polizei ist am Dienstagabend in Tornesch (Kreis Pinneberg) ein betrunkener Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein parkendes Auto geprallt. Hinter dem Wagen stand ein Mann - er wurde durch den Zusammenstoß zwischen seinem Auto und einem Baum eingequetscht und lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn. Warum das Auto von der Straße abgekommen ist, ist laut Polizei noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.11.2023 | 08:30 Uhr