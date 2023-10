Stand: 02.10.2023 09:40 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wieder Bescheide über Müllgebühren im Kreis Segeberg

Zum ersten Mal seit Jahresbeginn verschickt der Wege-Zweckverband im Kreis Segeberg wieder Bescheide über Müllgebühren. Wegen einer Panne bei einer EDV-Umstellung war dies monatelang nicht möglich. Weil die Mülltonnen in den vergangenen Monaten trotzdem geleert wurden, fehlen dem Verband nach eigenen Angaben Einnahmen von bis zu 30 Millionen Euro. Die aktuellen Gebührenbescheide decken aber nur die Grundgebühren. Alle weiteren Leerungen können wohl erst im kommenden Jahr abgerechnet werden, heißt es aus Verbandskreisen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:00 Uhr

Tagesbaustellen auf der A23 bei Pinneberg

Auf der A23 gibt es am Montag zusätzliche Tagesbaustellen. Zwischen 9 und 16 Uhr werden abwechselnd Fahrstreifen in beide Richtungen zwischen Tornesch und Pinneberg-Nord (Kreis Pinneberg) gesperrt. Laut Autobahn GmbH werden hier Asphalt-Proben genommen, um künftige Sanierungsarbeiten zu planen. Mindestens ein Fahrstreifen pro Richtung wird aber immer frei bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Hannah Gätjen aus Barsbüttel holt Medaille

Die 16 Jahre alte Hannah Gätjen aus Barsbüttel (Kreis Stormarn) hat bei den Junioren-Europameisterschaften im Freiwasserschwimmen Bronze geholt. Die Meisterschaften fanden im griechischen Korfu statt. Die Schülerin der Erich-Kästner Gemeinschaftsschule schwamm 7,5 Kilometer. Nach etwa über einer Stunde und 32 Minuten war sie im Ziel. Zwei Schwimmerinnen aus Ungarn und Spanien waren schneller. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 08:30 Uhr

Personalmangel bei Schaustellern in Schleswig-Holstein

Auch bei den Schaustellern in Schleswig-Holstein herrscht Personalmangel. Laut Verband fehlen den 250 Schausteller-Unternehmen feste Mitarbeitende und Saisonkräfte. So musste der traditionelle Jahrmarkt in Pinneberg jetzt abgesagt werden, da sich zu wenige Schausteller gefunden haben. Viele Arbeitskräfte hätten sich während der Corona-Pandemie neue Jobs gesucht und kehrten nicht auf den Rummel zurück. Laut Marco Lange, Präsident des Schaustellerverbandes in Schleswig-Holstein, müssen die Schausteller ihre Teilnahme an Veranstaltungen von deren Wirtschaftlichkeit abhängig machen. | NDR Schleswig-Holstein 02.10.2023 06:00 Uhr

