Prüfmarathon beim Hamburger Verkehrsverbund

Beim Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gibt es heute einen großen Prüfmarathon. Ausnahmsweise angekündigt, so der HVV, um auf die Notwendigkeit von Kontrollen aufmerksam zu machen. Laut Verkehrsverbund entsteht den Unternehmen jährlich ein Schaden von rund 30 Millionen Euro durch Schwarzfahrer. Zum einen wird in den U- und S-Bahnen kontrolliert, aber auch bei der AKN. Und auch in Bussen und an Bushaltestellen in Südholstein werden Kontrolleure nach Fahrkarten fragen. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Brand in Bönningstedt

Aufgrund eines Feuers sollten Anwohnerinnen und Anwohner in Bönnigstedt (Kreis Pinneberg) gestern Fenster und Türen geschlossen lassen. Dort war am Abend ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Fünf Menschen wurden aus dem Haus gerettet, so die Feuerwehr. Zwei von ihnen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Brand war im Anbau des Hauses ausgebrochen und griff auf den Dachstuhl über. Insgesamt waren mehr als 120 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren für die Löscharbeiten vor Ort. Die Brandursache, sowie die Schadenshöhe sind noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

Fluglärm über Südholstein verteilt sich wieder gleichmäßiger

Nach vier Wochen Bauarbeiten wird ab heute die Start- und Landebahn Norderstedt-Alsterdorf des Hamburg Airports wieder genutzt. Damit sind über dem Kreis Stormarn wieder weniger Flugzeuge unterwegs, dafür jedoch über dem Kreis Segeberg wieder mehr. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2023 08:30 Uhr

