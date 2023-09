Stand: 27.09.2023 10:06 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Pläne für Weiterbau der A20 liegen öffentlich aus

Ab heute liegen die überarbeiteten Planungsunterlagen zum A20-Bauabschnitt zwischen Weede und Wittenborn (beide Kreis Segeberg) öffentlich aus. Damit können ab sofort Einwände gegen die Pläne erhoben werden. Vor knapp zehn Jahren scheiterten die Pläne wegen mehrerer Klagen vor dem Bundesverwaltungsgericht. In den neuen Plänen sind unter anderem nachgebesserte Schutzmaßnahmen für Fledermäuse und Haselmäuse, so ein Sprecher. Der Schutz der Tiere war einer der Hauptgründe für die Absage des Bundesverwaltungsgerichts. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten an Landebahn des Hamburger Flughafens werden beendet

Die Bauarbeiten an der Start- und Landebahn Richtung Norderstedt am Hamburger Flughafen werden heute Abend abgeschlossen, so eine Sprecherin. Das bedeutet für Norderstedt ab Donnerstag wieder mehr Fluglärm. Die Wartungs- und Erneuerungsarbeiten haben dieses Mal knapp vier Wochen gedauert und damit etwa doppelt so lang wie üblich. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich laut der Sprecherin auf mehr als 4 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Neuer Rasen für den TuS Garbek

Die Spieler und Spielerinnen des Fußballverein TuS Garbek aus dem Kreis Segeberg werden bald wieder Heimspiele austragen können. Vor gut zwei Wochen hatten Krähen den Platz über Nacht komplett zerstört. Heute werden die letzten Ecken wieder mit Gras bepflanzt. Je nach Wetter soll es dann etwa zwei bis vier Wochen dauern, bis der Rasen festgewachsen ist, so ein Vereinssprecher. Die Arbeiten kosten den Verein gut 5.000 Euro. Laut Sprecher greift das die letzten Reserven des Vereins an. Dieser hofft jetzt auf finanzielle Unterstützung von der Gemeinde und vom Landessportverband. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.09.2023 | 08:30 Uhr