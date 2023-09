Stand: 11.09.2023 10:09 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Anschlussstelle A21 Bad Segeberg Nord gesperrt

Aufgrund von Fahrbahnerneuerung ist die Anschlussstelle der A21 Bad Segeberg Nord seit dem Morgen gesperrt, so die Autobahn GmbH. Die Arbeiten sind in drei Abschnitte eingeteilt. Bis Mittwochnacht 23 Uhr ist die Ausfahrt der Ostrampe, in Richtung Kiel gesperrt. Am Wochenende wird dann an der Westrampe in Richtung Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) gearbeitet. In der kommenden Woche noch einmal an der Ostrampe. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Fachkräftemangel bei der Fliegerstaffel der Bundespolizei in Fuhlendorf

Der Fliegerstaffel der Bundespolizei in Fuhlendorf (Kreis Segeberg) fehlen Fachkräfte, unter anderem Piloten. Unter anderem sei zu wenig Nachwuchs eingestellt worden. Das neue Konzept: Zwei Ausbildungsgruppen pro Jahr. So soll sich der Piloten-Nachwuchs am Standort Fuhlendorf verdoppeln. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

72. Landesmeisterschaft im Dressur- und Springreiten beendet

Die Reiterinnen und Reiter aus Südholstein waren bei der 72. Landesmeisterschaft im Dressur- und Springreiten auf dem Landesturnierplatz in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) beim Springreiten und bei der Dressur erfolgreich. Fünf von insgesamt neun Landestiteln gingen in die Kreise Segeberg, Pinneberg und Stormarn. | NDR Schleswig-Holstein 11.09.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

