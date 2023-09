Stand: 08.09.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Wedeler Musiktage starten

Mehrere tausend Besucher werden ab Freitag zu den Wedeler Musiktagen im Kreis Pinneberg erwartet. Bis zum 24. September bietet das Musikfest Konzerte mit namhaften Künstlern aus der Klassik-Szene wie Grigory Gruzman. Daneben gibt es Angebote für Familien wie etwa den Karneval der Tiere und Musikprojekte wie "Wedel singt". Das Fest beginnt am Freitagabend um 19 Uhr im Wedeler Yachthafen, in der Halle 4. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

Land unterstützt Sportschulen in Trappenkamp und Malente

Die Landesregierung will mit den beiden bestehenden Sportschulen in Trappenkamp im Kreis Segeberg sowie in Malente im Kreis Ostholstein das erste Sportleistungszentrum des Landes bilden. Besondere Talente sollen dort nach Angaben des Ministeriums in speziellen Kursen, Trainings und Lehrgängen die Möglichkeit haben, zu Spitzensportlern zu werden. Das Land unterstützt die beiden Sportzentren mit insgesamt 100.000 Euro pro Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

S-Bahnlinie 4: Bahn will durchsichtige Lärmschutzwände aufstellen

Die Deutsche Bahn hat am Donnerstagabend in Ahrensburg (Kreis Stormarn) die neuen Pläne für die S-Bahnlinie 4 von Bad Oldesloe nach Hamburg vorgestellt. Laut Bahn sollen unter anderem durchsichtige Lärmschutzwände im gesamten Innenstadtgebiet aufgestellt werden. Die Initiative Lärmschutz für Ahrensburg begrüßte die vorgestellten neuen Wände und machte den ca. 200 Anwesenden deutlich, ohne die S4 würde es für die bestehende Strecke gar keinen Lärmschutz geben. Alle Seiten waren sich einig, viele Kritikpunkte sind offenbar noch nicht ausgeräumt. Die Bahn arbeitet weiter an den Planfeststellungsunterlagen. Die erste S4 soll 2029 durch Ahrensburg rollen. | NDR Schleswig-Holstein 08.09.2023 08:30 Uhr

