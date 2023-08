Stand: 30.08.2023 11:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Haspa-Schließfächer aufgebrochen: Neuer Prozess

Nachdem die Hamburger Sparkasse (Haspa) gegen das Ende Juni am Landgericht Hamburg gesprochene Urteil Berufung eingelegt hat, ist gestern ein weiterer Prozess gestartet. Unbekannten war es 2021 gelungen, in den Tresorraum der Filiale in Norderstedt (Kreis Segeberg) zu gelangen und mehr als 650 Schließfächer aufzubrechen. Die Haspa wollte den Bestohlenen jeweils maximal 40.000 Euro ersetzen. Das Gericht sprach im ersten Prozess den Klagenden aber den gesamten nachweisbaren Schaden zu: Bis zu 110.000 Euro pro Kläger. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

Tote Frau im Rantzauer See: Identität noch immer unklar

Wer ist die Frau, die gestern tot aus dem Rantzauer See bei Barmstedt (Kreis Pinneberg) geborgen wurde? Die Polizei versucht weiter, die Identität herauszufinden. Nach NDR-Informationen hatte ein Bootsverleiher die Leiche am Vormittag entdeckt, als er rund um seinen Steg die Wasseroberfläche sauber gemacht hat. Hinweise auf ein Verbrechen gibt es laut Polizei bisher nicht. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

Meeresforscher Arved Fuchs: Rückkehr von der Expedition Ocean Change

Nach gut drei Monaten kommt Meeresforscher Arved Fuchs aus Bad Bramstedt mit seiner Crew heute von der fünften Etappe der Expeditionsreihe Ocean Change zurück. Das Team hat in den vergangenen Monaten in Nord- und Ostsee und im Atlantik Umweltdaten und Wasserproben gesammelt. Erste Erkenntnisse zeigen: das Wasser war an vielen Stellen ungewöhnlich warm. Weitere Ergebnisse werden Mitte September erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 31.08.2023 08:30 Uhr

