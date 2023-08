Stand: 30.08.2023 09:16 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Update zur Razzia im Kreis Pinneberg

Bei der Durchsuchungsaktion am Dienstag im Kreis Pinneberg - wurden die Wohnungen von insgesamt elf Männern in Elmshorn und Uetersen durchsucht. Die Verdächtigen sollen im großen Stil mit Drogen gehandelt haben. Im Einsatz waren Kräfte der Landespolizei aus Schleswig-Holstein und aus Hamburg, außerdem eine Hundestaffel der Polizei Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Es wurden größere Mengen Drogen und Bargeld sichergestellt. Die Tatverdächtigen werden sich bald in einem Strafverfahren verantworten müssen. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 08:30 Uhr

SPD will Betriebskosten von Tierheimen fördern

Die Tierheime im Land sind am Limit - auch in Südholstein. Zuletzt haben die Standorte in Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) Alarm geschlagen. Bei einem Treffen mit Politikern der Landes-SPD in Kiel haben die Tierheime nun Hilfe vom Land gefordert. Sie wollen unter anderem finanzielle Unterstützung wegen der gestiegenen Energiekosten und der teurer gewordenen Tierarztbesuche. Außerdem müsse der Online-Handel mit Tieren eingedämmt werden. Die SPD hat zugesagt, sich einem Antrag der FDP anzuschließen, der eine jährliche Förderung der Betriebskosten in Höhe von 500.000 Euro vorsieht. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 08:30 Uhr

US-Open: Tennisspielerinnen aus der Region setzen sich durch

Eva Lys aus Glinde (Kreis Stormarn) hat in der Nacht auf Mittwoch ihr Erstrundenmatch bei den US-Open gewonnen. Mit 6:2 und 6:1 setzte sie sich gegen Robin Montgomery aus den USA durch und konnte damit ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam Turnier überhaupt feiern. Am Donnerstag trifft die 21-Jährige auf die Italienerin Lucia Bronzetti. Auch eine frühere Spielerin vom Kaltenkirchener Tennisclub an der Schirnau im Kreis Segeberg war in der ersten US-Open-Runde erfolgreich: Tamara Korpatsch hat mit 6:3 und 6:2 gegen die Rumänin Irina Begu gewonnen. Alle anderen deutschen Tennisspielerinnen schieden in der ersten Runde aus. | NDR Schleswig-Holstein 30.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.08.2023 | 08:30 Uhr