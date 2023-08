Stand: 29.08.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Fehlende Kitaplätze in Südholstein

In den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn fehlen seit Jahren Kitaplätze. Jetzt sollen landesweit 91 Millionen Euro für Neubauten und Personal investiert werden. Zuletzt waren in Hasloh und Tangstedt im Kreis Pinneberg die Wartelisten voll. Es fehlen die Räumlichkeiten, so die Bürgermeister. In beiden Gemeinden ist der Bau von neuen Kitas mit Geld vom Land in der Planung oder sogar schon kurz vor dem Abschluss. Schleswig-Holsteins Familienministerin Aminata Touré (Grüne) kündigte außerdem mehr Ausbildungsplätze im Kitabereich an. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Schwerer Motorradunfall bei Quickborn

Nach einem schweren Motorradunfall auf der Landstraße zwischen Quickborn und Hemdingen im Kreis Pinneberg, schwebt ein 25-Jähriger in Lebensgefahr. Gegen 14 Uhr verlor der Mann Montagnachmittag aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber ins UKE geflogen. Die Landstraße war bis 17 Uhr für die Bergung und Spurensicherung gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Radprofi Lennard Kämna verpasst Etappensieg

Der Radprofi Lennard Kämna aus Wedel (Kreis Pinneberg) hat seinen ersten Tagessieg bei der 78. Spanien-Rundfahrt knapp verpasst. Erst kurz vor der Bergankunft in Andorra in den Pyrenäen wurde Kämna als Ausreißer vom Hauptfeld eingeholt. In der Gesamtklasse ist der Wedeler nach drei von 21 aktuell auf Platz 17. Am 17. September endet die Spanienrundfahrt in Madrid. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2023 | 08:30 Uhr