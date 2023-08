Stand: 18.08.2023 10:21 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg: Neue Operationsräume in alter Geburtsstation

In die Räumlichkeiten der ehemaligen Geburtenstation in der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) werden hochmoderne Operationsräume gebaut, das hat das Unternehmen mitgeteilt. Insgesamt werden 4,2 Millionen Euro investiert. Bis Anfang 2024 soll es drei neue gläserne Operationssäle inklusive Aufwachraumkapazitäten im zweiten Stock der Klinik geben. Im Dezember vergangenen Jahres wurde die Geburtsstation geschlossen. In Zukunft sollen in den neuen OP-Räumen Wirbelsäulenoperationen durchgeführt werden. Außerdem soll es ein neues Herzkatheterlabor geben. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 08:30 Uhr

Urteil im Welpenhandel-Prozess erwartet

In Reinbek (Kreis Stormarn) wird das Urteil im Prozess wegen illegalem Welpenhandel erwartet. Eine Frau soll laut Anklage in acht Fällen teilweise todkranke Hundewelpen über eine Internetplattform angeboten und verkauft haben. Die Tiere seien zum Teil nicht gechipt oder geimpft gewesen. Andere waren mit vier Wochen zu jung für den Verkauf. Ein Käufer, dessen Hund kurze Zeit nach dem Kauf verstorben ist, soll heute seine Aussage machen. Danach könnte das Gericht ein Urteil fällen. Laut Animal Care, einem Tierschutzverein aus Rellingen (Kreis Pinneberg), ist Welpenhandel nach Drogen- und Waffenhandel eines der lukrativsten Geschäfte. Dass Verantwortliche angeklagt werden, sei eine Seltenheit. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 08:30 Uhr

Reizgas in S-Bahn in Wedel

Am Donnerstagnachmittag hat Reizgas in der S-Bahn in Wedel (Kreis Pinneberg) für Hustenreiz bei mehreren Fahrgästen und einem größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Zuerst waren die Rettungskräfte von Flusssäure, einem hautätzenden Flourwasserstoff-Gemisch, ausgegangen, teilte die Deutsche Bahn mit. Ein S-Bahn Mitarbeiter hatte zuerst über Reizung der Atemwege geklagt. Inzwischen geht die Polizei davon aus, dass jemand Reizgas versprüht hatte und ermittelt. Während des Einsatzes fielen mehrere S-Bahnen aus. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2023 | 08:30 Uhr