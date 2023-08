Stand: 14.08.2023 10:34 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Einschränkungen bei der S3 nach Pinneberg

Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten im Hamburger S-Bahn Netz fährt ab heute die S3 nach Pinneberg (Kreis Pinneberg) nur noch im 20-Minuten-Takt. Bis kommende Woche Mittwoch fällt je eine Verbindung in der Stunde aus, teilt die Deutsche Bahn mit. Die S-Bahn fährt zudem nur noch bis zur Haltestelle Elbgaustraße. Wer weiter in die Stadt oder nach Hamburg Altona will, muss dort umsteigen. Ab dem 23. August sollen die Züge wieder normal fahren. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Neuer Elbstrand in Wedel: Vom Baden wird abgeraten

Seit einigen Wochen ist der Elbstrand in Wedel (Kreis Pinneberg) neu aufgespült. Das gute Wetter zieht auch viele Besuchende an die Elbe. Vom Baden wird allerdings aufgrund der gefährlichen Strömungen abgeraten. Nach Angaben der Stadt Hamburg und des DLRG Wedel hat der Fluss bei Einsetzen der Flut eine Strömungsgeschwindigkeit von rund 4,5 Kilometer pro Stunde. Immer wieder kommt es zu Unglücksfällen. Die starke Strömung ist außerdem dafür verantwortlich, dass der Elbstrand teilweise weggespült wurde. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

SV Henstedt-Ulzburg ist in der nächsten Runde des DFB-Pokals

Die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg sind in die nächste Runde des DFB Pokals gezogen. Sie gewannen gestern ihr Spiel gegen Borussia Bocholt mit 7:0 und zogen damit zum vierten Mal in Folge in die zweite Runde des Pokals ein. Die zweite Runde wird am 9. September fortgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Weniger Blitzeinschläge im Norden

In Schleswig-Holstein sind im vergangenen Jahr weniger Blitze eingeschlagen als noch 2021. Das zeigt der sogenannte Blitzatlas. Am häufigsten schlug der Blitz demnach im Kreis Stormarn ein, mit rund 0,8 Einschlägen pro Quadratmeter. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

