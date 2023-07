NDR Festival 2023: Glasperlenspiel live in Bad Bramstedt Stand: 31.07.2023 05:00 Uhr NDR Schleswig-Holstein kommt nach Bad Bramstedt. Die Open-Air-Bühne steht am 19. August direkt am Bramstedter Schloss auf dem Bleeck. Musikalisches Highlight des NDR Festivals ist der Auftritt des deutschen Pop-Duos Glasperlenspiel.

von Doreen Pelz

"Wir freuen uns riesig auf den Norden. Es heißt ja immer, die Norddeutschen können nicht feiern. Die Erfahrung haben wir überhaupt nicht gemacht. Ganz im Gegenteil - im Norden wird immer gefeiert, egal bei welchem Wetter", sagen Sängerin Carolin Niemczyk und das musikalische Allround-Talent Daniel Grunenberg im NDR Interview. Moderiert wird das Ganze vom NDR Moderatorenduo Kristin Recke und Horst Hoof.

Erstes deutsches KI-Bandmitglied geht mit Glasperlenspiel auf Tour

Nach Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) bringen Glasperlenspiel auch ein drittes Bandmitglied mit: die durch künstliche Intelligenz erzeugte Sängerin Emma. "Wir sind die erste deutsche Band, die einen virtuellen Artist mit auf Tour nimmt. Und wir bauen Emma dann auch mit in unsere Show ein." Das Elektro-Pop Duo hat außerdem seine Hitsingles "Echt", "Nie vergessen" und "Geiles Leben" im Gepäck. Doch Besucherinnen und Besucher dürfen sich auch auf neue Songe wie "Emma" freuen.

Programm schon ab 17 Uhr

Auf dem Programm steht aber noch viel mehr. Ab 17 Uhr gibt es Musik von Magic25. Die nach eigenen Angaben "größte Coverband im Norden" ist am 19. August in voller Big Band-Besetzung am Start, mit charmanten Sängerinnen und Sängern, umfangreichen Bläsersätzen und groovenden Beats. Das Programm ist vielfältig, von den aktuellen Charts über langjährige Hits aus Rock und Pop bis hin zu Big Band-Swing-Klassikern.

Außerdem haben alle Gäste des Festivals auch die Möglichkeit im "Lass mal schnacken"-Zelt von NDR Schleswig-Holstein mit unseren Moderatoren Kristin Recke und Horst Hoof und Autorinnen und Autoren ins Gespräch zu kommen.

Anreise mit Bus, Bahn oder Auto

Wer vor außerhalb anreist, erreicht Bad Bramstedt am besten mit Bus und Bahn. Das geht zum einen mit der Deutschen Bahn, zum anderen auch mit der AKN. Stündlich gibt es mehrere Verbindungen, zum Beispiel aus Richtung Hamburg oder Neumünster. Wer mit dem Auto kommt, hat vor Ort die Möglichkeit auf 700 kostenfreien Parkplätzen auch in der Innenstadt zu parken. Diese sind mit Schildern von eins bis acht markiert. Aufgrund des Festivals muss allerdings auf den Straßen mit mehr Verkehr gerechnet werden. Hier finden Sie einen Stadtplan von Bad Bramstedt.

Der Eintritt zum NDR Festival ist kostenfrei. Von der Veranstaltung wird es Live-Übertragungen und Einblendungen bei NDR 1 Welle Nord und im Schleswig-Holstein Magazin im NDR Fernsehen geben.

