Demonstration gegen Abschiebung einer Patientin aus Rickling

Vor einer Woche ist die Tunesierin Mariem F. in der Nacht aus dem psychiatrischen Krankenhaus in Rickling im Kreis Segeberg geholt und nach Schweden abgeschoben worden. Die Abschiebung hatte unter anderem Kritik des Flüchtlingsbeauftragen ausgelöst. Heute Abend soll in Kiel dagegen demonstriert werden. Der Verein Haki, der sich für die Vielfalt sexueller Orientierungen einsetzt, ruft dazu auf. Laut Verein war Mariem F. wegen ihrer Homosexualität aus Tunesien geflohen. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

SummerJazz in Pinneberg: "Jazz meets Beethoven"

In Pinneberg beginnt heute das SummerJazz-Festival. Unter dem Motto "Jazz meets Beethoven" stehen laut Veranstalter bis Sonntag insgesamt 35 kostenlose Konzerte auf vier Open-Air-Bühnen in der Innenstadt an. Eröffnet wird das Festival am Donnerstagabend vom Hamburger Soulmusiker Stefan Gwildis. Es gibt einige Straßensperrungen rund um den Veranstaltungsort - Umleitungen werden ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 08:30 Uhr

Land hält weiter an E-Highway fest

In Schleswig-Holstein geht der Testbetrieb für E-Lkw weiter. Teststrecken in Hessen und Baden-Württemberg gelten nach Recherchen des Hessischen Rundfunks offenbar als gescheitert. Auf dem fünf Kilometer langen Abschnitt zwischen Lübeck und Reinfeld (Kreis Stormarn) auf der A1 soll es dagegen laut Energieministerium wie geplant weiter gehen, da der Testbetrieb stabil laufe. Auch der Unternehmensverband Logistik hält weitere Forschung für sinnvoll. Geschäftsführer Thomas Rackow sprach von Technologieoffenheit. Das Projekt für Oberleitungs-Lkw läuft bis Ende 2024. Neben Hybrid-Lkw sollen bald zusätzlich auch reine E-Lastwagen getestet werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.08.2023 06:00 Uhr

