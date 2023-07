Stand: 25.07.2023 08:56 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Gewitter in Südholstein: Hunderte Einsätze

Ein heftiges Gewitter hat am Montagabend bei Feuerwehr und Polizei für viele Einsätze gesorgt. Innerhalb von anderthalb Stunden waren mehr als 300 Notrufe bei den Leitstellen in Südholstein eingegangen. In den meisten Fällen ging es um vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen und umgestürzte Bäume. Verletzt wurde nach Angaben der Rettungsleitstellen niemand. Die Einsatz-Schwerpunkte waren in Norderstedt (Kreis Segeberg), Rellingen (Kreis Pinneberg), Bad Oldesloe und Reinfeld (beide Kreis Stormarn). | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

Illegaler Welpenverkauf: Prozessbeginn in Reinbek

Während der ersten beiden Corona-Jahre wurden in Südholstein immer wieder illegal Hundewelpen verkauft. In Reinbek im Kreis Stormarn beginnt heute der Prozess gegen eine mutmaßliche Verkäuferin. Dabei geht es unter anderem um Betrug und um Straftaten gegen das Tierschutzgesetz. Laut Anklage waren die Tiere, die die 28-Jährige verkauft haben soll - entgegen den Angaben in den Annoncen - zum Teil weder geimpft noch gechipt. Außerdem sollen die Welpen nach Information von NDR-Schleswig-Holstein viel zu früh von ihren Müttern getrennt worden und aus Polen nach Deutschland gebracht worden sein. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

Tennis am Rothenbaum: Akugue im Achtelfinale

Die 19-jährige Reinbekerin Noma Noha Akugue hat beim Tennisturnier European Open am Hamburger Rothenbaum das Achtelfinale erreicht. Durch ihren Sieg (7:5, 6:4) am Montag gegen die Brasilianerin Laura Pigossi zieht die Tennisspielerin aus dem Kreis Stormarn zum ersten Mal in die zweite Runde eines WTA-Turniers ein. Jetzt trifft die deutsche Meisterin von 2020 entweder auf die an Eins gesetzte Donna Vekic aus Kroatien oder auf die Australierin Storm Hunter. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

