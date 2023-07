Stand: 10.07.2023 10:33 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neue Regionalpläne für Südholstein

In den neuen Regionalplänen soll festgelegt werden, wie sich der Naturschutz, der Wohnraum, das Gewerbe und die Infrastruktur in den kommenden Jahren in Südholstein entwickeln sollen. Das Ziel ist dabei eine nachhaltige und zukunftssichere Planungsgrundlage für die räumliche Entwicklung zu schaffen. Das mehrmonatige Beteiligungsverfahren ist ab sofort eröffnet. In den Regionalplänen vergibt das Land für Bereiche bestimmte Funktionen. So gibt es zum Beispiel Vorrangflächen für Naturschutz oder für Gewerbe. Über das Online-Portal können bis November Stellungsnahmen und Änderungsvorschläge eingereicht werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Bauern stellen sich auf schlechte Ernte der Wintergerste ein

Durch die lange Zeit ohne Regen müssen sich die Landwirte darauf einstellen, dass die Ernte der Wintergerste in diesem Jahr nicht gut ausfällt. Peter Koll vom Kreisbauernverband Stormarn sagte: "Wir haben ja in der Zeit Mai, Juni gerade bei der Gerste eine ganz entscheidende Phase, was die Ertragsbildung und die Kornfüllung anbetrifft. Und fehlendes Wasser wirkt sich da sehr extrem aus." Im genannten Zeitraum gab es jedoch laut Koll kaum Niederschläge. Noch stärker wird sich der ausgebliebene Niederschlag demnach bei der Weizenernte bemerkbar machen, die in ein bis zwei Wochen beginnt. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Sportler aus Südholstein bei den deutschen Meisterschaften

Bei den deutschen Meisterschaften im Schwimmen hat der Langstreckenschwimmer Johannes Liebmann vom Elmshorner MTV (Kreis Pinneberg) am Sonntag über 800 Meter Freistil den achten Platz belegt. Über 1.500 Meter Freistil wurde er am Sonnabend Siebenter. Bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften war Finn Drümmer aus Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) dabei: Der Hochspringer erkämpfte sich den achten Platz. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

