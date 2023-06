Stand: 22.06.2023 09:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Stormarner Eltern schreiben Brandbrief an Bildungsministerin

In einem Brandbrief an Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) haben die Elternvertretungen von drei Stormarner Gemeinschaftsschulen Alarm geschlagen. An der Gemeinschaftsschule Reinbek, der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule in Ahrensburg und der Friedrich Junge-Schule in Großhansdorf fehlen demnach etliche Lehrkräfte. Die Eltern bemängeln Unterrichtsausfall, den ständigen Einsatz neuer Vertretungslehrkräfte und die mangelhafte Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Teilweise fallen demnach ganze Fächer aus und manche Lehrkräfte wechseln so oft, dass Eltern nicht mehr wissen, wer ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner sind. In einem der Briefe ist die Rede von 146 ausgefallenen Stunden in einer Klasse, gleichzeitig soll das Fach Physik gar nicht angeboten worden sein. Die Eltern fordern deshalb, die Lehrkräftegewinnung in den Fokus der Bildungspolitik zu rücken. Eine Reaktion von Bildungsministerin Prien steht noch aus. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

Polizei nimmt drei Männer nach versuchtem Einbruch fest

In Quickborn im Kreis Pinneberg hat die Polizei drei Männer nach einem versuchten Einbruch in einen Betrieb festgenommen. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurden die Männer gestellt und festgenommen. Die Polizei fand in den Fluchtfahrzeugen Diebesgut aus einem kurz vorher angezeigten Diebstahl aus einer Lagerhalle in Nützen im Kreis Segeberg. Die Polizei prüft nun, ob die Festgenommenen für weitere Taten in Betracht kommen. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

Special Olympics World Games: Drei Norderstedter starten am Donnerstag

Bei den Special Olympics World Games in Berlin hat Franz Bechler aus Norderstedt (Kreis Segeberg) am Mittwoch Gold im Mini-Speerwerfen gewonnen. Am Donnerstag gehen drei weitere Athleten aus aus Norderstedt an den Start: Franz Bechler tritt dabei im Halbfinale im 100 Meter-Lauf an, genauso wie sein Kollege Robin Schmidt. Außerdem wird Jan Brückner in der 4x100-Meter-Staffel antreten. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2023 08:30 Uhr

