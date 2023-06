Stand: 08.06.2023 08:53 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Neue Wind-Fernwärme-Anlage in Wedel wird in Betrieb genommen

In Wedel im Kreis Pinneberg ist eine der größten Wind-Fernwärme-Anlagen in Deutschland entstanden. Spatenstich war im September 2021, gute anderthalb Jahre später feiern die Hamburger Energiewerke heute die Inbetriebnahme. In Schleswig-Holstein wird viel Windenergie gewonnen. Da aber die erforderliche Infrastruktur noch nicht da ist, um die Energie in den Süden Deutschlands zu transportieren, werden Windräder immer wieder abgestellt. Laut den Hamburger Energiewerken wird in der neuen Wind-Fernwärme-Anlage mit dem überschüssigen Windstrom Wasser auf etwa 130 Grad erhitzt und das heiße Wasser dann in Fernwärmeleitungen eingespeist. So können laut Betreiber rund 50.000 Tonnen Kohle pro Jahr eingespart werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall in Bokholt-Hanredder

Gestern Abend ist es in Bokholt-Hanredder im Kreis Pinneberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-Jähriger überfuhr zunächst einen Kreisverkehr und verursachte anschließend einen Frontalcrash mit einem anderen Wagen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, der Sachschaden liegt laut Polizei bei mindestens 10.000 Euro. Ein Atemalkoholtest beim Unfallfahrer ergab über 2 Promille, so die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Elmshorner Pferdetage starten

Heute starten in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die Pferdetage. Bis Sonntag messen sich dort die besten Reiterinnen und Reiter auf ihren Nachwuchspferden im Spring- und Dressurreiten. Unter anderem am Start ist der mehrfache Weltmeister Rolf-Göran Bengtsson aus Schweden sowie die Derbysiegerin des vergangenen Jahres, die Hamburgerin Cassandra Orschel. Am Sonntagnachmittag werden laut Veranstalter Felix Flinzer zudem insgesamt 21 Holsteiner Fohlen versteigert. | NDR Schleswig-Holstein 08.06.2023 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

