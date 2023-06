Stand: 01.06.2023 09:02 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Klinikum Bad Bramstedt: Mitarbeiter protestieren

Mitarbeitende des Klinikums in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind unzufrieden mit dem kürzlich verhandelten Tarifvertrag zwischen der Gewerkschaft ver.di und dem Klinikum. Die Einigung sieht lediglich einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro vor - nicht aber eine dauerhafte Gehaltserhöhung. Ver.di-Sprecher Wolfgang Hooke sagte, man habe dem Vertrag widerwillig zugestimmt, da die Deutsche Rentenversicherung ihre Anteile am Klinikum verkaufen möchte. "Hier muss irgendwie Klarheit her - auch für die Beschäftigten - wie eine Weiterführung des Unternehmens aussehen kann." Klarheit könnte eine für heute Nachmittag angesetzte Mitarbeiterversammlung schaffen. Nach NDR Informationen wird es vor dieser Versammlung zu einer Protestaktion der Beschäftigten kommen. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Milchbauern in Südholstein entmutigt

Heute ist internationaler Tag der Milch - und den Milchbauern und Milchbäuerinnen in Südholstein gehe es zurzeit an die Substanz, so die drei Kreisbauernverbände in Südholstein. Milchbauer Wulf-Petter Mette bekommt nach eigenen Angaben nur noch etwa 35 Cent pro Liter Milch - laut Mette 25 Cent weniger als im vergangenen Jahr. Klaus-Peter Lucht, Präsident des Bauernverbands SH, erklärt, das hänge mit dem Käuferverhalten in den Supermärkten zusammen, das sich wegen der Inflation gewandelt habe. "Man ist wieder zu den Eigenmarken und den Billigmarken hingegangen", so Lucht weiter. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Weltrekordversuch in Norderstedt

Um 9 Uhr startet an der Grundschule Heidberg in Norderstedt (Kreis Segeberg) ein Weltrekordversuch im Tischfußball. In der Sporthalle soll das weltweit größte Kickerturnier für Grundschülerinnen und Grundschüler stattfinden - der Veranstalter erwartet etwa 150 Kinder. Überwacht wird der Versuch vom Rekord-Institut für Deutschland. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Wolfsnachwuchs in SH

Das Umweltministerium meldet Wolfsnachwuchs im Segeberger Forst. Laut Wolfsbetreuer Jens Matzen sind es die ersten Wolfswelpen in Schleswig-Holstein seit 180 Jahren. Er rechnet mit etwa vier bis sechs Jungtieren. Aktuell leben nach Angaben des Umweltministeriums zehn Wölfe in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 05:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.06.2023 | 08:30 Uhr