Umweltministerium meldet Wolfsnachwuchs im Segeberger Forst

Laut Experten leben aktuell zehn Wölfe in Schleswig-Holstein. Wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte, könnte sich das bald ändern: Im Segeberger Forst gibt es wohl Nachwuchs.

Laut Wolfsbetreuer Jens Matzen sind es die ersten Wolfswelpen in Schleswig-Holstein seit 180 Jahren. Er rechnet mit etwa vier bis sechs Jungtieren. Gesichtet wurden diese zwar noch nicht, aber auf einem Foto der Wölfin "GW2656f" im Segeberger Forst kann man laut Ministerium deutlich vergrößerte Zitzen sehen. Die seien ein klares Indiz, dass die Wölfin Welpen säugt. Momentan befänden sich diese aber noch im eigens für die Geburt gegrabenen Bau, so das schleswig-holsteinische Wolfsmonitoring.

Diskussion um Wolf im Landesjagdrecht

In der Politik werden jetzt Rufe laut, den Wolf in das Landesjagdrecht aufzunehmen. "Ein erstes Wolfsrudel in Schleswig-Holstein ist keine gute Nachricht für die Weidetierhalter im Land", sagt etwa Oliver Kumbartzky (FDP). Laut Wolfsexperte Matzen würde die Aufnahme ins Jagdrecht aber nichts ändern: da Wölfe nach EU-Recht unter Schutz stehen, gelte trotzdem eine ganzjährige Schonzeit. Er verweist vielmehr auf die positive, regulierende Wirkung des Wolfs im Ökosystem.

Zwei Wolfspaare in Schleswig-Holstein

Zur Zeit gibt es zwei bekannte Wolfspaare in Schleswig-Holstein. Das zweite Paar hat sein Territorium im Sachsenwald im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dort kündigt sich bislang aber offenbar kein Nachwuchs an.

