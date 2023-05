Stand: 25.05.2023 16:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Schließung von Vion Schlachthof in Bad Bramstedt

Der Schlachthof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) soll zum 31. Juli geschlossen werden. Das teilt das niederländische Unternehmen Vion mit. Für die 250 Beschäftigten soll es nach Beratungen mit dem Betriebsrat einen Interessensausgleich und Sozialplan geben. Ob wirklich allen Beschäftigten gekündigt werden kann, will nun die Gewerkschaft NGG prüfen. Nach Angaben des Unternehmens ist die Schließung eine Konsequenz aus der aktuellen Marktlage, weil weniger Fleisch gegessen wird. Die Unternehmenstochter Vion Zucht- und Nutzvieh GmbH in Neumünster soll von der Schließung nicht betroffen sein. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Pfingstturnier am Wochenende in Wedel

Am Wochenende wird in Wedel (Kreis Pinneberg) wieder das traditionelle Pfingstturnier im Dressurreiten ausgetragen. Bei dem viertägigen Wettbewerb werden fast 50 Prüfungen abgelegt. Außerdem feiert der Reit- und Fahrverein Wedel sein 100. Bestehen auf dem Catharinenhof. Neben vielen bekannten Namen aus der Reitszene, wird auch Felix Kneese aus Appen dabei sein. Er hatte am vergangenen Wochenende beim Derby in Hamburg den dritten Platz belegt. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

Sperrung der A21-Anschlussstelle Trappenkamp

Die Auf- und Abfahrten Trappenkamp (Kreis Segeberg) auf der A21 sind aktuell gesperrt. Wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilt, muss der Transport einer großen Windanlage vorbereitet werden. Auch der Kreisverkehr vor der Auffahrt ist betroffen. Die Sperrung soll bis zum Nachmittag andauern. Eine Umleitung ist über Bornhöved ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 26.05.2023 08:30 Uhr

