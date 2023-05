Stand: 23.05.2023 10:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Spendenaktion für Jugendarbeit in Kreisen gestartet

Um Geld für die Jugendarbeit in Südholstein zu sammeln, sind ab sofort wieder Vereine und Gruppen mit Spendendosen unterwegs. Die vom Land organisierte Jugendsammlung findet seit 2019 das erste Mal wieder in gewohntem Umfang statt. Die Kreisjugendringe hoffen auf fleißige Spender. In den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn waren es zuletzt immer mehr als 20 Gruppen, die Geld für die Jugendarbeit gesammelt haben. Die Jugendlichen haben dafür offizielle und verplombte Spendendosen vom Landesjugendring Schleswig-Holstein bekommen, erklärt der Vorsitzende des Kreisjugendrings Stormarn. Das Geld wird Ende Juni, mit Ende der Aktion, gezählt auf alle Kreise verteilt. Zuletzt waren es rund 30.000 Euro pro Kreis. Davon werden unter anderem auch Ferienfreizeiten oder Spiele finanziert. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Rehkitzrettung in Südholstein

Über den Wiesen und Feldern in Südholstein sind in diesen Tagen wieder die ersten Drohnen zur Rettung von Rehkitzen unterwegs. Viele ehrenamtliche Tierretterinnen und Tierretter können vor dem Mähen der Felder angerufen werden, um mit Drohnen und Wärmebildkameras Rehkitze im hohen Gras aufzuspüren. Um das technische Equipment finanzieren zu können, haben in Hemdingen im Kreis Pinneberg zum Beispiel Jägerinnen und Jäger ihre Pachtgebühren gespendet. Auch beim Land kann finanzielle Unterstützung für die Drohnen beantragt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Unfall und Großeinsatz auf der A23

Zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg) ist eine 54-Jährige am Montag mit ihrem Auto von der Straße abgekommen, durch eine Böschung und über eine Wiese gefahren. Erst in einem Wassergraben kam sie zum Stehen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein Transporter die Frau von der Straße gedrängt haben. Die 54-Jährige musste von Rettungskräften aus ihrem Auto geborgen werden und kam ins Krankenhaus. Die A23 war kurzzeitig gesperrt. Die Ermittlungen zu dem Unfall laufen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

