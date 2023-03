Stand: 23.03.2023 10:45 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Regio-Kliniken: Pinneberg wird offiziell Zentralklinik-Standort

Die Stadt Pinneberg soll der neue Standort für das geplante 500 Millionen Euro teure Zentralklinikum im Kreis werden. Elmshorn wird seine Klinik verlieren. Das gaben die Regio-Kliniken in einer Sondersitzung des Kreistags am Abend bekannt. Ausschlaggebend war am Ende nach Angaben der Regio-Kliniken, dass die Fläche "Ossenpadd" im Norden Pinnebergs besonders gut zu erreichen ist und im Pinneberger Einzugsgebiet mehr Menschen leben als rund um Elmshorn. Die Pinneberger Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos) sagte, ihr falle ein großer Stein vom Herzen. Sie freue sich auf das Zentralklinikum. Der Elmshorner Bürgermeister Volker Hatje (parteilos) sagte, er sei enttäuscht, weil er inhaltlich von der Bewerbung seiner Stadt überzeugt gewesen sei. Baubeginn für die Zentralklinik soll 2027 sein. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Erneuter Warnstreik am Flughafen in Hamburg

Reisende, die heute von Hamburg aus in den Urlaub fliegen wollen, müssen sich auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft ver.di gab bekannt, dass es erneut einen 24-stündigen Warnstreik geben soll. Aufgerufen sind unter anderem Mitarbeitende bei der Bordkartenkontrolle und der Flughafengesellschaft. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber lehnen das ab. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Polizei stellt mehrere Verstöße von Lkw-Fahrern in Bad Segeberg fest

Bei Bad Segeberg haben am Mittwochmittag Einsatzkräfte der Polizei am A20-Parkplatz Kronberg knapp 80 Lkw überprüft und dabei mehr als 20 Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten festgestellt. Außerdem wurden Geschwindigkeitsverstöße, schlecht gesicherte Ladung und unzureichend gekühlte Lebensmittel beanstandet, die Polizeidirektion sprach von teilweise handwarmer Tiefkühlware. Gegen die Fahrzeugführer des auffälligen Schwerlastverkehrs wurden Bußgelder verhängt und zum Teil Strafverfahren eingeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.03.2023 | 08:30 Uhr