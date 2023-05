Stand: 15.05.2023 08:42 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Kommunalwahl: CDU in der gesamten Region stärkste Kraft

Bei der gestrigen Kommunalwahl konnte die CDU in Herzogtum Lauenburg in sämtlichen Wahlkreisen gewinnen. Auch in Ostholstein liegt die CDU mit insgesamt 38,1 Prozent vorne, dahinter die SPD mit 20,6 Prozentpunkten. Auch in Lübeck hat die SPD den ersten Platz an die CDU verloren. In der Hansestadt und in beiden Landkreisen liegen die Christdemokraten vorne. Die Grünen sind kreisweit überall drittplatziert - die AfD hat auf kommunaler Ebene überall in der Region an Stimmen zugelegt. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:30 Uhr

Bürgermeisterwahl in Büchen: Stichwahl notwendig

In Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) kommt es jetzt zu einer Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Dennis Gabriel von der CDU hat gestern 49 Prozent der Stimmen bekommen, der parteilose Michael Munteanu 29,3 Prozent. Die beiden Kandidaten müssen am 4. Juni erneut zur Stichwahl in Büchen antreten. SPD-Kandidatin Anne-Marie Hovingh bekam 21,8 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,9 Prozent. Dennis Gabriel freut sich über das Ergebnis, hätte aber auch gerne schon Gewissheit gehabt, sagte er gegenüber NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 15.05.2023 06:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2023 | 06:30 Uhr