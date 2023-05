Bürgermeister in Hohenwestedt wiedergewählt, Stichwahlen in Husum und Büchen

Stand: 14.05.2023 22:46 Uhr

Neben der Kommunalwahl ist es in drei Kommunen auch darum gegangen, wer künftig das Rathaus leitet. In Husum und Büchen kommt es zur Stichwahl, in Hohenwestedt ist der einzige Kandidat wieder Bürgermeister.