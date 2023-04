Stand: 26.04.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: 64 Millionen Euro Überschuss in der Stadtkasse

Die Stadt Lübeck hat im vergangenen Jahr mehr Geld eingenommen als ausgegeben wurde. Die Verwaltung meldet einen Überschuss von 64 Millionen Euro in der Stadtkasse. Zwar seien die Ausgaben wegen Ukraine-Krieg, Corona-Nachwirkungen und Inflation gestiegen, jedoch seien auch mehr Steuern eingenommen worden. Einen Rekord gab es bei den Gewerbesteuern: Diese haben mehr als 154 Millionen Euro in die Kassen gespült. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Akkus sorgen für Brände auf Mülldeponien

Falsch entsorgte Batterien und Akkus machen Abfall-Unternehmen in Schleswig-Holstein zu schaffen. Immer häufiger landen Lithium-Akkus im normalen Hausmüll. Werden sie in Müllfahrzeugen oder in der Schrottpresse zusammengedrückt, können sie sich von selbst entzünden. Das habe zuletzt vermehrt zu Bränden in Fahrzeugen oder auf Deponien geführt, berichten Entsorgungsunternehmen, die für die Kreise Ostholstein und Herzogtum Lauenburg zuständig sind. Rainer Korten vom Zweckverband Ostholstein sagte NDR Schleswig-Holstein: "In letzter Zeit kommt es häufiger vor, dass wir auf den Förderbändern, wo das Altpapier liegt, einfach große Akkus finden. Wir finden wirklich im Restmüll auf einmal große Fahrrad-Akkus!" Der Appell der Betriebe: Akkus und akkubetriebene Elektrogeräte nicht einfach im Hausmüll entsorgen, sondern kostenfrei an Sammelstellen auf den Recyclinghöfen abgeben. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Autofahrer unter Drogen mit mutmaßlichem Diebesgut unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat die Polizei einen Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Ein Drogentest habe positiv auf Kokain, Amphetamine und Opiate angeschlagen, teilte die Polizei mit. In dem Wagen befanden sich demnach auch größere Mengen Kosmetik-Artikel und Alkohol-Flaschen ohne Kaufbelege. Gegen den Fahrer und die beiden Beifahrer wird deshalb auch wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

