Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Umweltminister will Nationalpark an Ostseeküste

Ein Nationalpark an großen Teilen der Ostseeküste - das schlägt Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) vor. Denn der Ostsee gehe es schlecht, sagte der Politiker am Dienstag. Auch die Küste in Schleswig-Holstein soll ein Teil des Nationalparks werden: Nach dem bisherigen Vorschlag soll die südliche Eckernförder Bucht mit ihrer Steilküste, aber auch die östliche Kieler Bucht von Laboe bis Fehmarn dazugehören, so Goldschmidt. In den Kernzonen des Schutzgebietes soll keine Fischerei erlaubt sein. Landwirtschaftliche Flächen an Land hingegen sollen nicht geschützt werden. Das Umweltministerium spricht jetzt mit der Landwirtschaft, der Fischerei und Wassersportlern über den möglichen Nationalpark. Eine Entscheidung soll erst 2024 fallen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um tödliche Schüsse in Villa erwartet

Im erneuten Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Villa in Lübeck 2020 soll heute ein Urteil fallen. Bereits zum zweiten Mal muss sich der Besitzer der Villa wegen Totschlags eines 38-Jährigen vor dem Landgericht Lübeck verantworten. Das erste Urteil hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben und an das Landgericht Lübeck zurückverwiesen: Es sei nicht ausreichend geprüft worden, ob der Angeklagte nur eingeschränkt steuerungsfähig gewesen war. Kurz vor Silvester 2020 hatte der damals 57 Jahre alte Hausbesitzer einem mutmaßlichen Einbrecher in den Rücken geschossen, er starb. Im November 2021 hatte dann das Landgericht den Hausbesitzer zu sieben Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt. Dagegen ging sein Anwalt erfolgreich in Revision vor dem Bundesgerichtshof. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

Öffentlicher Dienst: Streik für Freitag angekündigt

Wieder ein Streik im öffentlichen Dienst - dazu ruft die Gewerkschaft ver.di am kommenden Freitag alle Beschäftigten in Lübeck, im Kreis Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg auf. Betroffen sind in Lübeck die Stadtverwaltung, die Entsorgungsbetriebe, die Stadtwerke, die städtischen Senioreneinrichtungen und das Theater. Die Streikaktion beginnt Freitag früh am Gewerkschaftshaus nahe des Holstentores. Danach gibt es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt mit Zwischenkundgebung auf dem Markt, bevor es zurückgeht zum Gewerkschaftshaus. Autofahrende müssen den ganzen Vormittag über mit Verkehrsbehinderungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 22.03.2023 08:30 Uhr

