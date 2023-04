Stand: 27.04.2023 08:37 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Bredstedt: Stadtverwaltung stimmt für Fernwärme

Die Stadtvertretung in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) hat am Mittwochabend einstimmig für die Erweiterung des Wärmenetzes mit regenerativer Energie gestimmt. Seit gut 20 Jahren werden im Norden der Stadt bereits rund 200 Haushalte versorgt. Zusammen mit dem Partner GP Joule sollen in den nächsten Jahren zunächst bis zu 1.000 weitere Haushalte angeschlossen werden. Dafür werden nach Angaben von Bürgermeister Christian Schmidt (CDU) bis zu 40 Millionen Euro investiert. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

Windkraftfreie Landschaftsschutzgebiete in Nordfriesland vor dem Aus

Vier große Bereiche in Nordfriesland sollten eigentlich frei von Windkraft bleiben. 2018 hatte der Kreis dafür Landschaftsschutzgebiete ausgewiesen. Doch die Gebiete könnten bald wieder verschwinden. Ein Windanlagen-Projekt in Bosbüll bei Niebüll hatte geklagt und im März vor dem Oberverwaltungsgericht Schleswig Recht bekommen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Melf Melfsen vom Bürgerwindpark Ockholm-Langenhorn hofft nun auch im dortigen bisher geschützten Bereich, Anlagen errichten zu können: "Für uns ist das eine optimale Fläche, weil sie wenig Bebauung hat und wie wir glauben eine gute Akzeptanz findet. Das ist westlich der B5 und nördlich der Gemeinde Langenhorn." Durch das Urteil steht die gesamte Regionalplanung für Windkraft in Schleswig-Holstein nun in Frage, was Projekte auf bereits reservierten Flächen dann wieder verzögern könnte. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

Sperrung der A7-Anschlussstelle Flensburg-Harrislee

Die A7-Auffahrt Flensburg-Harrislee in Richtung Dänemark ist heute von 9 bis 16 Uhr gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Verkehr mit. Nach den Transporten mit Überlänge zum Windpark Karlum werden alle dafür entfernten Schutzeinrichtungen wieder aufgebaut. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

