Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Erstes Schiff der FSG nach Insolvenz steht offenbar kurz vor dem Verkauf

Die Fracht-Fähre "Tennor Ocean", die seit Monaten in der Flensburger Förde liegt, hat einen neuen Namen. Ab sofort heißt sie "Abu Samrah" und steht offenbar kurz vor dem Verkauf. Details wollte die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) allerdings noch nicht bekannt geben. Der neue Name steht bereits am Heck des rund 210 Meter langen Schiffs, das nach der Insolvenz der FSG als erstes neu gebaut wurde. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Flensburg wird Fairtrade-Stadt

Flensburg wird heute Nachmittag offiziell als Fairtrade-Stadt ausgezeichnet. Dafür wird der Fairtrade-Ehrenbotschafter in der Bürgerhalle feierlich eine Urkunde überreichen. Fairtrade-Städte fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene. Dazu vernetzen sich verschiedene Akteurinnen und Akteure aus der Bevölkerung, Politik und Wirtschaft. Für die Zertifizierung als Fairtrade-Stadt musste Flensburg bestimmte Kriterien nachweisen. Dazu gehören unter anderem die Vorlage eines Ratsbeschlusses sowie 20 Einzelhändlerinnen und -händler, die mindestens zwei Fairtrade-Produkte im Sortiment führen. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Werkstatt-Brand in Niebüll

In Niebüll (Kreis Nordfriesland) ist am Dienstagabend ein Werkstatt-Schuppen komplett abgebrannt. Laut Polizei ist das Feuer nicht auf das Haupthaus übergegangen, verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

