Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburg: Prozess gegen mutmaßlichen Brandstifter startet

Nach der Serie von Autobränden in Flensburg im vergangenen Sommer startet am Freitag der Prozess gegen einen der mutmaßlichen Täter. Der 33-Jährige muss sich vor dem Landgericht Flensburg verantworten. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, an insgesamt vier Tagen im August und September 2022 versucht zu haben, Autos in der Karlstraße, Angelburger Straße und Eckenerstraße anzuzünden. Teilweise ist ihm das laut Staatsanwaltschaft auch gelungen. Seit Mitte November sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Das Urteil wird Ende Mai erwartet. Bis dahin sind vier weitere Prozesstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Bombenalarm vor Husumer Bahnhof

Vor dem Husumer Bahnhof (Kreis Nordfriesland) hat es am Donnerstagabend Bombenalarm gegeben. Gegen 20 Uhr hatte sich ein 27-jähriger Mann auf dem Polizeirevier gemeldet und angegeben, dass in einer Tüte vor dem Revier eine Bombe platziert sei. Das Revier liegt direkt gegenüber vom Bahnhof. Daraufhin wurde der Bahnhof vorerst gesperrt und der Zugverkehr für etwa eine halbe Stunde eingestellt. Der alarmierte Kampfmittelräumdienst gab nach kurzer Untersuchung Entwarnung: in der Tüte befand sich lediglich einen Messerblock. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Landesmeisterschaften im Dart in Hattstedt

Am Sonnabend starten in Hattstedt im Kreis Nordfriesland die siebten Landesmeisterschaften des Schleswig-Holsteinischen Dartverbandes. Mehr als 400 Dartspielerinnen und -spieler treten an. Favorit auf den Landestitel ist der 25-jährige Tom Heldt vom TSV Hattstedt. In den vergangenen drei Jahren hatte Heldt dieses Turnier immer gewonnen. Das Niveau bei den Landesmeisterschaften und auch im Landesverband werde immer besser, so Heldt. "Wir haben insbesondere in Flensburg auch viele gute Spieler - auch aus Dänemark, die da dänische erste Liga spielen", sagt er. Am Sonnabend ist außerdem Profi-Dartspieler Max Hopp in Hattstedt zu Gast. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

