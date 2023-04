Toter Mann auf Sylt gefunden - Staatsanwaltschaft zurückhaltend

Stand: 04.04.2023 14:28 Uhr

Die Polizei in Westerland sucht Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben dazu machen können, wie lange das Fahrzeug, in dem ein Mann tot aufgefunden wurde, bereits am Fundort stand oder die dort Verdächtiges bemerkt haben.